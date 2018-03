Hradec by teď mohl být pod tlakem, míní liberecký Bulíř

„Obě utkání v Hradci jsme prohráli, ale řekli jsme si, že nesmíme věšet hlavy. Naopak jsme byli o to hladovější po úspěchu. Nemyslím si, že by se hráči soupeře uspokojili, ale když u nás prohráli první zápas, tak už to pak měli těžké,“ řekl Bulíř.

„Teď jsme sérii srovnali a uděláme všechno pro to, abychom ji otočili úplně,“ dodal.

Mohly pro vás být prohry v Hradci fackou, která vám pomohla se zvednout?

I to je možné. Tři roky, co hrajeme play off, jsme nezažili, abychom prohrávali 0:2, teď to bylo poprvé. Za stavu 2:2 se ale zase začíná od nuly. Kdo bude mít větší chuť, ten vyhraje.

Jak moc velkou psychickou vzpruhou jsou pro vás dvě domácí výhry před čtvrtečním pátým zápasem v Hradci?

Dodá to sebevědomí všem v mužstvu. Roman Will udržel čisté konto, chytá výborně, což nám velice pomáhá.Celkově jsme podali skvělý týmový výkon. Hradec by teď mohl být pod tlakem. Doma bude muset, a my můžeme převážit sérii na naši stranu.

V Hradci však tradičně prohráváte, zatímco on zase v Liberci...

Koukal jsem se na historii vzájemných zápasů a venku v normální hrací době žádný z týmů nevyhrál. Nevím, čím to je. Možná i výbornou atmosférou v Hradci i v Liberci, diváci jsou jako další hráč domácích. Ale kdy jindy bychom to měli v Hradci urvat než v play off? Chceme vrátit sérii do Liberce za stavu 3:2 pro nás.