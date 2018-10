Bulíře už Liberec neměl, zato Kvapila ano. A proti Kometě kraloval

Autor třinácti gólů sice z Liberce odešel, ale autor jedenácti asistencí zůstal. Ukázalo se to jako důležitý faktor pátečního zápasu 11. extraligového kola v Brně, kde hostující Bílí Tygři vyhráli za tři body poprvé od roku 2012.

„Michalovi (Bulířovi) to tam sice padalo tak, že byla radost se na něho koukat, ale já bych chtěl zdůraznit, že jsem hrál v lajně s Kvápou. Jak bylo dneska vidět, i mně připravil gól do prázdné brány tak, že jsem to mohl jenom zkazit. Tohle by bylo trestuhodné nedat,“ poukázal na klíčovou přítomnost technicky mimořádně nadaného Marka Kvapila střelec dvou libereckých gólů Radan Lenc.

V předminulé sezoně slavil Kvapil mistrovský titul s Kometou a na ledě, kde se tehdy prosazoval, svoji kvalitu v pátek zase připomněl. Přihrávka Lencovi před prázdnou branku na gól na 5:2 byla sice vrcholem jeho večera, ale ne jediným kouskem, který proti svému bývalému celku předvedl.

Sám se dostal blízko gólu ve třetí třetině, to když projel od vlastní branky až před tu domácí a tam trefil tyč.

„Rozhodně si myslím, že jsme netahali za kratší konec. Šance jsme měli, ale vlastními chybami jsme soupeři dali šance na to, aby nám dal pět gólů. Bohužel, Kvápa je tak šikovný, že tyhle šance dokáže realizovat,“ přiznal lídr pokořené domácí obrany Ondřej Němec. „Kvápu znám dlouho, je strašně šikovný na puku. Myslím, že jsme mu měli hru mnohem víc otrávit, aby si nemohl dovolit věci, které dělal,“ povzdechl si zkušený zadák Komety.

Kvapilova kličkovaná dala hře Liberce po odchodu hlavní střelecké hvězdy kolektivního ducha. Však se i z šatny vítězů ozývalo rozšafné: „Napište někdo Buldovi, že jsme konečně bojovali všichni!“

Los přivedl Tapparu Tampere V osmifinále Ligy mistrů narazí Kometa Brno na finský celek Tappara Tampere. První zápas hraje doma v úterý 6. listopadu, odvetu na půdě soupeře 20. nebo 21. listopadu. Hraje se „pohárovým“ způsobem, postoupí tým s vyšším počtem vstřelených gólů. Tappara patří momentálně k nejlepším finským klubům; v posledních třech sezonách hrála finále SM-liigy, vytěžila z toho dvě zlata a jedno stříbro.

Ukázalo se, že do Brna už Bílí Tygři dorazili bez Bulíře. Jeho přestup do Magnitogorsku se upekl ve čtvrtek ráno. Ven se zpráva dostala sice až v pátek, tedy v den zápasu, ale to překvapila už jen fanoušky; Liberec byl přeskupený a nachystaný na Kometu.

Mistrovi daly góly všechny čtyři nově složené liberecké formace.

„Rozhodně jsme nebyli přepadlí, že Michal odešel. Tuhle šanci měl, o tom jsme věděli delší dobu. Teď se to akorát dotáhlo. Všichni jsme mu to přáli,“ podotkl Lenc.

Smolný den si proti liberecké síle navíc vybral brněnský brankář Marek Langhamer, který si druhý gól srazil do branky betonem sám a čtvrtý dostal po tečované střele od modré. Po něm byl střídán.

Pro Komety však nebyl problém v brance. Sympaticky až do konce se pokoušela nabourat libereckou suverenitu v jeho obranném pásmu, leč marně. Tam byl zakopaný pes.

„Liberec má dobré hráče, ale my taky, možná i lepší. Liberec není jen o Bulířovi, jejich ofenzivní kvality jsou zřejmé. Bohužel jsme svoje šance nerealizovali, jejich chyby jsme nepotrestali, naopak oni dokázali potrestat chyby, které jsme vytvořili my,“ zopakoval jinými slovy Němec.