Těžký zápas, odfoukl si liberecký Will. Dochází Olomouci ve finiši dech?

Ještě v 39. minutě držel Bakoše a spol. na nule. Jenže pak domácí Tygři využili tři přesilovky, Bakoš si připsal tři asistence a Olomouc padla 0:3.

„Bakoš hraje výborně, hraje všechny přesilovky. Je ho na ledě vidět. Dobře, že má formu,“ snažil se Konrád před olympiádou najít slovenská pozitiva, ale bylo znát, jak moc ho další klopýtnutí trápí. „Dlouho to byla přetahovaná o první gól, bohužel se to podařilo Liberci. Třetí třetinu jsme to víc otevřeli. Rozhodly přesilovky.“

Tak. Hloupými fauly Olomoučtí ve vyrovnané bitvě Liberci vydatně pomohli: osm vyloučení, hned třikrát pykal zkušený obránce Jiří Ondrušek. „Proti velmi dobře hrajícímu a organizovanému soupeři jsme rozhodli v přesilovkách, takže můžeme být spokojení,“ oddechl si liberecký trenér Filip Pešán.

„Byl to velice těžký zápas, Olomouc letos hraje výborný hokej a na začátku jí byl plný led. Pro gólmana to bylo ideální utkání, pořád se něco dělo,“ těšil se z čistého konta Roman Will.

Tygři se vyhoupli do elitní desítky zaručující předkolo play-off. Ještě se tam drží i kohouti, ačkoli z posledních šesti utkání pět prohráli a klesli v nahuštěném středu tabulky na osmé místo.

Nedochází jim ve finiši základní části, z níž zbývá ještě devět kol, dech? V neděli (17.00) doma potřebují skolit marný Litvínov, který prohrál deset zápasů v řadě.

Bývalý hokejový útočník Petr Nedvěd (uprostřed) se při utkání Liberce s Olomoucí objevil v hledišti.

Napínavé pořadí týmů válčících o play-off vypadá takto:

6. Pardubice 63 (bodů)

7. Sparta 62

8. Olomouc 62

9. Liberec 60

10. Zlín 60

11. Mladá Boleslav 58

12. Chomutov 56

To bude ještě mela! „V posledních zápasech jsme moc bodů neuhráli. Prohráli jsme třikrát po sobě. Měli bychom to doma co nejrychleji zlomit, protože už se na nás všichni dotáhli. Všichni jsou blízko,“ spouští Konrád výstražný alarm. „Stále nám teď něco chybí. Hodně gólů dostáváme v oslabení a v přesilovkách dáváme minimum. To rozhoduje. Budeme na tom muset víc zapracovat.“

Stejně jako v pátek. „Na začátku třetí třetiny jsme měli dvě přesilovky, nevyužili jsme je, Liberec to tam pak z přesilovky hned bouchl na 2:0 a bylo hotovo. Nám se tuhle sezonu ještě nepodařilo v posledních deseti minutách dotáhnout dvoubrankové manko,“ povzdechl si Konrád.

„Byli jsme si vědomi toho, že Liberci se v posledních zápasech doma vedlo velice dobře. Připravovali jsme se na to a hráli jsme i poměrně aktivně. Měli jsme k dispozici přesilovky, přečíslení, nicméně jsme nedali ani gól. Naopak Liberec byl šikovnější v předbrankovém prostoru a to rozhodlo,“ litoval olomoucký trenér Zdeněk Venera.

Konrád přikývl: „Věděli jsme, co budou hrát, že se tlačí do brány, že dávají odtud hodně gólů a nakonec nám odtud dva dali. Neuhlídali jsme to, jak bychom měli, ale hlavně chyběly góly. Musíme jít dál, věřím, že to teď doma zlomíme.“

Poslední Litvínov je, zdá se, ideální soupeř na chycení. Ale pozor, v pátek už za něj poprvé skórovala útočná posila ze Slovanu Bratislava - Juraj Mikúš, byť prohru se Spartou 1:4 neodvrátil.

A v neděli se vrátí na led, kde v minulé sezoně patřil k oporám Mory.