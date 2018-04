Liberec o mediálních právech: Chtěli jsme ukázat, že hokej má vyšší cenu

„Považuji to za dobrý začátek, kdy si všichni můžeme vyzkoušet, jak bude nový model fungovat. Hlavní efekt ale očekávám až v dalším období po roce 2023,“ říká viceprezident libereckého hokejového klubu Lukáš Přinda. „Vstup nového vysílatele a silného partnera je pro hokej správným krokem. Myslím, že spousta klubů si při prodeji svých televizních práv ani neuvědomila, jakou hodnotu drží v ruce.“

Co vás a také Spartu vedlo k odmítnutí původního modelu?

Před rokem a půl drtivá většina extraligových klubů automaticky podepsala další dlouhodobý kontrakt se společností BPA a potažmo s Českou televizí, aniž by se o tom vedla delší debata. My jsme řekli, že není možné takovou nabídku akceptovat. Smlouva na dalších pět let slibovala jen minimální navýšení. A tak jsme se začali pídit, jak bychom za mediální práva získali víc.

Překvapili jste tím ostatní kluby?

Ze začátku se nás všichni ptali, proč boříme zažitý systém. My jsme ale nechtěli nic bourat. Chtěli jsme otevřít debatu a ukázat, že extraligový hokej má větší hodnotu, což se teď také potvrdilo. Sice šlo o náročná jednání, ale nakonec se nám podařilo uzavřít s O2 TV zajímavou dohodu. O2 je tak nyní držitelem našich hlavních mediálních práv. To ale neznamená, že Tygři budou jen na placené stanici. V návaznosti na naši smlouvu vznikla totiž generální dohoda mezi O2, ČT a BPA, která říká, že extraligu budou přenášet obě televize téměř rovnoměrně. To je úžasný nadstandard. Vydělají na tom všichni.

Jaké bonusy nový systém přinese konkrétně Liberci?

Jednak to přináší finanční efekt. Za druhé máme přislíbený velký časový prostor pro přenosy našich zápasů. Liberec bude daleko víckrát v televizi než dosud, divák bude mít právo volby, získáváme i prostor pro mládež a naše partnery. A fanoušci ocení nové technologie televizních přenosů.

Můžete říct, kolik peněz navíc to pro váš klub znamená?

To bohužel ne, ale mohu říct, že se ta jednání, která trvala přes rok a půl, vyplatila. Co je ale příjemné, že profitovat ze vstupu nového vysílatele do extraligy nebude jen Liberec, ale i všechny ostatní kluby a to i přesto, že svá práva již prodaly.

Lze alespoň prozradit, kolik procent činí částka za mediální a marketinková práva v rozpočtu klubu?

Mohu říct, že se to pořád nedá srovnat s hokejovými ligami v jiných evropských zemích. Třeba ve Švédsku tvoří tahle částka kolem poloviny rozpočtu klubu. K tomu se neblížíme ani omylem. Taková je realita.

Čím to je? Malou kupní silou v Česku?

My jako kluby bychom se do budoucna měly spojit a líp náš produkt zobchodovat. Všech 14 klubů společně. Podle mého názoru jsme tomu doteď nevěnovaly potřebnou pozornost.

Nový model přináší i větší pohyby s termíny zápasů. Nebojíte se toho?

S tím si multifunkční arény, jako je ta naše, musí umět poradit. Nevidím v tom problém. Ani úbytku diváků moc nevěřím. Dám příklad: třeba dvě hodiny v neděli odpoledne jsou pro nás z hlediska návštěvnosti ideální čas, jestli chceme na hokej dostat rodiny s dětmi. Když přijdou z hokeje v půl desáté večer, tak to není úplně ideální.