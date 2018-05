Další posily hokejového Liberce: vrací se Valský a Schwarz

Příchod Schwarze může působit jako překvapení, ale Liberec potřeboval doplnit brankářskou dvojici o zkušeného hráče.

„Marek Schwarz přichází v pozici brankářské dvojky. Měl by krýt záda Romanu Willovi a svými zkušenostmi a kvalitou vytvářet i určitou jistotu,“ řekl trenér Filip Pešán. „Marek je rovněž schopen Romana v brance kdykoliv kvalitně nahradit. Myslím, že s Romanem vytvoří fungující brankářské duo. Věřím, že se Marek stane zároveň do jisté míry mentorem a nositelem zkušeností pro naše mladé brankáře ve farmářském a juniorském týmu.“

Dnes 32letý gólman se zkušeností z NHL už v týmu Bílých Tygrů působil v letech 2012 až 2016. Zažil tady nervydrásající baráž i mistrovské oslavy, celkem posbíral 76 startů. Jedničkou se však nikdy nestal.

Nejúspěšnější gólmanskou dvojici vytvořil s Jánem Lašákem, s nímž před dvěma lety dotáhli Liberec k historickému titulu. Jeho nejvýraznější chvíle přišla ve finále proti Spartě za nepříznivého stavu 1:2 na zápasy, kdy dostal přednost před svým kolegou. I díky Schwarzovým výkonům Tygři následně otočili na 3:2 a v šestém zápase, kdy už chytal opět Lašák, definitivně vybojovali extraligové zlato.

Poslední dvě sezony strávil Schwarz v dresu Znojma v mezinárodní EBEL lize. Nyní je zpět v Liberci, kde podepsal dvouletou smlouvu.

Oslavy mistrovského titulu zažil s Tygry i další navrátilec Jakub Valský. Devětadvacetiletý útočník, který odehrál poslední rok v Boleslavi, se vrací do Liberce dokonce už podruhé. Podepsal smlouvu na jeden rok s možností opce.

„Jakub Valský má po dvou ne úplně výrazných sezonách určitě hodně chuti vrátit se do Liberce a dokázat, že je to hráč, který by měl svou úrovní atakovat minimálně některou z elitních evropských hokejových soutěží. Věřím, že se mu to v nadcházející sezoně podaří,“ řekl kouč Pešán na adresu hráče, který má na kontě 461 extraligových utkání, ve kterých nasbíral 178 kanadských bodů.

Liberec získal pro další sezonu už čtyři posily. Kromě Valského a Schwarze už smlouvy podepsali útočníci Libor Hudáček a Radan Lenc. Jisté jsou naopak odchody útočníků Martina Bakoše (Kometa), Tomáše Filippiho (Chabarovsk) a obránce Tomáše Mojžíše.

Liberečtí hokejisté si nyní užívají poslední týden volna. V pondělí 7. května už jim začíná letní příprava.