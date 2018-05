U libereckých hokejistů končí slovenské duo Bližňák a Janus

Centr Bližňák dorazil pod Ještěd před minulou sezonou. Specialista na vhazování měl v té době za sebou několik startů v kanadskoamerické NHL a také v Kontinentální hokejové lize, kde nastupoval v dresu Slovanu Bratislava. S Tygry došel až do finále extraligy, zahrál si i za Slovensko na mistrovství světa. Vloni ho však zradilo zdraví a odehrál pouze 24 zápasů.

„Mário nám v sezoně 2016/17 výrazně pomohl do finále extraligy. Letos ho bohužel zbrzdilo zranění. I tak tu ale odvedl skvělou práci,“ řekl liberecký sportovní ředitel a trenér Filip Pešán.

Pokračovat v Liberci nebude ani Jaroslav Janus. Osmadvacetiletý gólman si v české extralize udělal jméno v dresu Litvínova a do Liberce přišel vloni v listopadu ze Slovanu Bratislava. Spolu s Romanem Willem vytvořil fungující brankářskou dvojici a po většinu času především kryl záda svému kolegovi. Pod Ještědem naskočil do deseti extraligových zápasů, výraznější stopu zanechal v Lize mistrů, kde si během pěti zápasů držel skvělá čísla s úspěšností zákroků přes 92 %.

„Jaro Janus dorazil do Liberce ve složité fázi sezony, kdy jsme potřebovali trochu sejmout tlak z Romana Willa. To se jeho příchodem podařilo,“ řekl Pešán. „Vzhledem k velmi dobré formě Romana Willa v druhé půlce sezony už nedostával tolik prostoru v brankovišti, předtím nám ale Jaro svými výkony velmi výrazně pomohl do semifinále Ligy mistrů. Rád bych mu poděkoval za jeho služby a také za jeho skvělý přístup.“ Liberec už do dnešního dne opustila pětice hráčů: před Janusem a Bližňákem to byli útočníci Bakoš a Filippi a obránce Mojžíš. Na spadnutí je i odchod elitního beka Pyrochty, který je v kádru reprezentace pro mistrovství světa. Pod Ještěd naopak přišli útočníci Hudáček, Lenc, Valský a brankář Schwarz.

Liberec zahájí letní přípravu příští pondělí a bude u toho i nový asistent trenéra Pešána. Stal se jím 48letý Patrik Augusta, syn bývalého kouče reprezentace Josefa Augusty. „S Patrikem jsme byli kolegy v reprezentačních týmech. V poslední sezoně navíc koučoval Mladou Boleslav, takže jsme se setkávali i v podobných rolích. Myslím, že jsme si spolu sedli,“ uvedl Filip Pešán. „Respektuji ho jako progresivního trenéra, který může zacelit mezeru vzniklou po odchodu Karla Mlejnka. Očekávám, že Patrik bude velký praktik, který díky svým obrovským zkušenostem dokáže hráčům poradit ve spoustě detailů. Přeci jen si zahrál NHL a má medaili z olympiády i z mistrovství světa. Velmi se na naši spolupráci těším,“ dodal Pešán.