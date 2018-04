Zažil jsem nejšťastnější den komeťáka, říká šéf klubu Zábranský

Libor Zábranský si kdysi dal za cíl, že z něj vybuduje nejúspěšnější tým v zemi. A to se mu daří. Kometa po loňské spanilé jízdě v play off opět neomylně kráčí za titulem. Válcuje soupeře a udivuje sebevědomím. Až člověka napadá: Kde se bere ta obrovská síla?

„Je to o vhodných typech hokejistů. Tým je poskládaný z hráčů, kteří neumí prohrávat. Nesnášíme prohry, proto děláme všechno pro to, abychom tyhle pocity vůbec nezažívali,“ vykládá Zábranský po postupu do finále.

Před semifinále mluvil váš plzeňský protějšek Martin Straka o Kometě jako o hokejové Barceloně. Těšila vás ta slova?

Já je neslyšel, ale pokud osobnost jako Martin Straka řekne tohle, tak vyjadřuje respekt soupeři. Hodně si toho cením, i když bych takové přirovnání nepoužil. Je to vizitka našich hráčů a kvalit týmu.

Se Strakou máte podobný pohled na hokej. Předháněli jste se, kdo koho převeze?

Ne, to ne. Tak to není. Martin má cit pro koučink. Tahle série musela diváky bavit. A myslím, že i vás odborníky.

Podle mnohých byl souboj s Plzní předčasným finále. A vy ji přejeli 4:1 na zápasy. Čekal jste to?

Plzeň hrála vynikající hokej a my jsme rádi, že jsme to zvládli, jak jsme to zvládli.

Mužstvo působí, že je vnitřně ještě silnější než loni. Máte také ten pocit?

Když jsem před dvěma lety přebíral mužstvo po Aloisi Hadamczikovi, tak jsme začali budovat daleko silnější kostru týmu. Potřebovali jsme chvíli čas. Změnili jsme systém hry, především v obranné fázi středního pásma. Obrovská výhoda je, že tým zůstal v naprosté většině pohromadě. Fungujeme jako rodina, věříme si a myslím, že je to koneckonců na ledě vidět.

V bráně září Čiliak, vepředu Erat s mladým Nečasem. To je ten základ?

Základ je v obrovské soudržnosti a pracovitosti týmu. Nechci nikoho moc vyzdvihovat, ale je jasné, že naše výkony stojí na fantastickém Marku Čiliakovi. Správně jste zmínil Martina Erat, který je naprosto dominantní. Ještě bych k němu přidal Leoše Čermáka, ten je pro nás také důležitý. Všichni dřou, mančaft ví, co chce. Bez dodržování systému hry by ale nic nefungovalo.

Stavíte na hlavu přesvědčení, že je dobré začínat série play off doma. Pokaždé začínáte venku a vlastně vám to pomáhá.

To bych neřekl, že nám to pomáhá.

Tak jak to, že venku vítězíte?

Naše mužstvo má obrovskou vnitřní sílu a v podstatě neřeší, jestli začínáme venku, nebo doma. Nehledal bych v tom vědu.

Čiliak tvrdí, že je na domácím týmu větší tlak. Souhlasíte?

To se musíte zeptat soupeřů. Nechci, aby to vyznělo nabubřele, naopak jsme skromní a pokorní, ale také vědomí si své síly. Prostě nerozlišujeme prostředí.

Dá se říct, že úspěchy týmu v posledních dvou letech jsou výsledkem dlouhodobé práce?

Tady bych vám nezdvořile oponoval. Podívejte se, co Kometa za posledních šest sedm let uhrála jako klub. Není to jenom o posledních dvou letech – je to dlouhodobá práce. Loni jsme v podstatě začali budovat ještě silnější mužstvo, které svou kvalitu potvrzuje. Nesmíme ale zapomínat na ty medaile předtím. Tolik jich nikdo neměl.

Také máte šanci osamostatnit se v čele historické tabulky týmů s nejvíce tituly. Je i toto motivace?

Ne. Mužstvo chce prostě vyhrávat. Před zápasem v Plzni jsem hráčům říkal, že jsem 13 let v Brně a že bych si přál, aby sobota byla nejšťastnější den každého Komeťáka. Naše juniorka totiž před námi vyhrála historický titul. Jsou v ní ročníky 1998, 1999 a 2000. Já jsem ty kluky od druhé třídy trénoval a jsem na ně strašně hrdý. Tohle spolu s postupem do finále je obrovské ocenění těch třinácti let práce.

Máte v sobě touhu, aby Kometa dominovala dlouhodobě?

Je to přirozené, že to chce každý majitel, manažer a trenér. Ale buďme nohama na zemi. Asi nemáme tolik prostoru, abych vám vyprávěl, co jsem si před třinácti lety musel zažívat za hrůzy. Proto zažívám satisfakci.

„Měl jsem tu čest dvě sezony ve Vsetíně hrát a tam bylo jedenáct reprezentantů, obrovské finanční zázemí. Tohle se nedá zopakovat, protože vím, jak těžko se shání finance na sport obecně a na hokej zvlášť.“

Je v dnešní době možné vytvořit tým, který bude dominovat delší dobu jako naposledy Vsetín?

To jsou dvě věci, které nemůžete srovnávat. Na to ani nejde odpovědět. Já jsem měl tu čest dvě sezony ve Vsetíně hrát a tam bylo jedenáct reprezentantů, obrovské finanční zázemí. Tohle se nedá zopakovat, protože vím, jak se strašně těžko shání finance na sport obecně a na hokej zvlášť. Proto se mi nezdá, že by někdo mohl být tak dominantní jako Vsetín.

Stojí vás play off hodně psychických sil, byť máte série rychle rozhodnuté?

Tady nejde o mě. Já jsem tu od toho, abych kluky vedl a pomáhal jim. Obrovské fyzické a psychické síly to stojí všechny hráče. Nechtěl bych mluvit o své osobě, naopak tím, že jsem si to zažil jako hráč - a ne jednou - si dokážu představit, jak se kluci cítí.

Pomáhá hráčský pohled na střídačce hodně?

Mně to pomáhá hrozně moc. Komunikace s hráči je díky tomu úplně jiná, dokážu se do nich vcítit. A myslím, že to pomáhá i klukům.

Z tribuny vypadá Kometa suverénně. Cítíte ze střídačky tu sílu stejně?

Obecně řečeno, nemluvím jen o Kometě: když je hlavní kouč a celý realizační tým v klidu a víme, co po klukách chceme, snažíme se jim pomáhat a povzbuzovat je, i když udělají chybu, tak se ten klid přenáší i na ně. To je hrozně důležité.