ON-LINE: Třinec, Brno i Liberec hrají odvety čtvrtfinále Ligy mistrů

Hokej

Zvětšit fotografii Michel Miklík z finského týmu Jyväskylä u puku, dotírá na něj brněnský útočník Hynek Zohorna. | foto: ČTK

dnes 17:25

Se slibnými vyhlídkami jdou do odvet čtvrtfinále Ligy mistrů hokejisté Třince a Brna. Oceláři hají v Gävle na ledě švédského vicemistra Brynäs IF dvoubrankový náskok, Brno jde do domácí odvety s finským celkem Jyväskylä za nerozhodného stavu. Stejný kousek jako v osmifinále naopak potřebuje po domácí jednobrankové prohře Liberec v Curychu. Sledujte vývoj skóre.

