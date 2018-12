Kouč Plzně o švédském soupeři: Světová kvalita a absolutní špička

Mixu mládí a zkušenosti velí Ericsson Útočníci Petr Hrbek a Petr Tenkrát, obránci Libor Procházka, Pavel Skrbek či Petr Tenkrát. To je přehled českých hokejistů, kteří v nedávných letech oblékali dres švédského klubu ze Skelleftea. „Já si proti nim zahrál finále s Färjestadem. A tvrdím, že je to jeden z nejlepších týmů Evropy,“ říká kapitán Škody Milan Gulaš. V týmu kouče Tommyho Samuelssona je zajímavý mix mladých hvězd a zkušených borců. Mezi tyčemi se v Lize mistrů střídají litevský reprezentant Mantas Armalis, který si zahrál i KHL v dresu Rigy, se švédským talentem Gustafem Lindvallem. „V kádru mají řadu skvělých obránců, kteří rádi doplňují útok ze zadních pozic,“ všiml si plzeňský trenér Ladislav Čihák. Mezi nejznámější jména patří matador Fredrik Lindgren či Petter Granberg, borec se zkušenostmi z NHL. Největší hvězdy švédského týmu ale najdeme v ofenzivě. Kapitánem Skelleftea je Jimmie Ericsson, mistr světa a držitel stříbrné medaile z olympijských her. Jeho asistenty jsou další známí borci, Joakim Lindström nebo Oscar Möller. Mezi opory patří také finský světový šampion Juhamatti Aaltonen, Mathis Olimb, jeden z nejlepších norských hokejistů současnosti, nebo Bud Holloway, kanadský šikula, jenž se už úplně zabydlel ve Švédsku. Plzeň čelí obrovské síle. Jak v tomto souboji obstojí?