Šéf hokejových Litoměřic: Cíl nesplněn, omlouváme se

Jeho tým skončil v druhé nejvyšší soutěži jedenáctý. Sice nejvýš z prvoligových týmů z regionu, ale daleko od osmého místa znamenajícího play-off.

„Těch příčin našeho neúspěchu je víc. Asi nejdůležitější byl moment hned zkraje sezony, kdy nám vážně onemocněl útočník Jaroslav Kalla, parťák k naší vytoužené a největší letní posile Víťovi Bílkovi. Chtěli jsme obnovit jejich souhru, ale plán se rozpadl a my pak půl sezony sháněli k Bílkovi jiného hráče. Vystřídalo se jich hodně, ale najít rovnocennou náhradu se nepovedlo,“ přiznal prezident Sadil.

Litoměřice sice vstoupily do sezony skvěle, ale postupem času se začaly tabulkou propadat. „Na začátku jsme byli na místech, o kterých se nám ani nezdálo. Ale pak přišlo vánoční období a my začali trpět tím, že reprezentanti, které tu vychováváme, se nám rozjeli po světě na turnaje. To je daň za náš projekt Dukla, který jinak hodnotím hodně pozitivně a určitě v něm chceme pokračovat. Ale musíme ještě vychytat mouchy a také posílit realizační tým,“ plánuje litoměřický šéf.

Bez projektu Dukla, který díky spolupráci s hokejovým svazem zaručuje Litoměřicím přísun talentovaných reprezentantů, by si Stadion nejspíš nemohl první ligu dovolit.

„V podmínkách okresního města nejsme schopni sami poskládat tak kvalitní tým, který by mohl být konkurenceschopný v tak dobré soutěži. Tohle byla jediná cesta, jak první ligu v Litoměřicích zachovat,“ přiznává.

I proto je Sadil shovívavější k letošnímu výsledku Litoměřic. „Hodně zápasů tady bylo na potlesk, ale pak zase musíte přijmout fakt, že mladí kluci, kteří se to u nás učí, mají právo na chybu. Počínaje mnou a konče posledním fanouškem musíme mít trpělivost a umět chyby mladým odpustit.“