V šatně létaly věci, puky do branky ne. Hrozná série, zní z Litvínova

Máme horší průměr než fotbalisté, štve Petráska Bídné období hokejového Litvínova se nepříjemně natahuje. V extralize poslední Verva v neděli nedala gól ani předposledním Pardubicím. „Nula mě netěší vůbec, jsem fakt maximálně vytočený. Je to pořád stejná písnička. Když už nedostaneme gól, nejsme schopni žádný dát. Vždyť my máme horší průměr než kdejaké fotbalové týmy,“ byl rozčílený litvínovský brankář Michael Petrásek. Verva padla 0:1 po nájezdech. Sedmá porážka v řadě, za 10 kol jen 12 nastřílených gólů. Situace už začíná být vážná.

Nezačíná, ona už je. Nálada je na nic, ale musíme to hodit za hlavu a zkusit teď bodovat na Spartě. První třetina proti Pardubicím, to byla velká bída. Nebýt vás, mohlo být po zápase.

Leží na nás deka. Je fajn, že jsme ten tlak Pardubic v první třetině ustáli, ale nic to neřeší. Co teď s tím?

Nerad bych teď řekl něco, co mě pak bude mrzet. Nevím, prostě musíme začít dávat góly. Nebo musí přijít útočník, který bude lídr. Nemůžeme to hrát na 0:0. Je vidět na útočnících i na tréninku, že jsou v křeči?

To ani ne, kolikrát čumím, jak mi to tam věší. Ale v zápasech to přehráváme, nestřílíme. Nevím. Kluci na to prostě musejí přijít.