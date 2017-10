Probuzení i bez Ledníčka. Litvínov zesílil proti silným

Během tří dnů přetlačil za dva body starého lídra Kometu i nového Plzeň. „Obě mužstva hrála ofenzivní hokej, žádní brániči. Možná i proto se nám dařilo, protože my taky zastáváme tenhle systém,“ dumal trenér Radim Rulík.

I když proti brněnské Kometě si vybral Litvínov blackout a během chvilky prošustroval luxusní trojbrankový náskok, nakonec po nájezdech slavil výhru 4:3. Plzeň složil 2:1 v prodloužení. Oba souboje měly parametry play-off.

„Vždycky potřebujeme chytit začátek, což se nám v těchhle zápasech povedlo. Pak je hra sebevědomější,“ viděl útočník František Gerhát. „Jasně, s Brnem jsme taky dostali první gól, ale dokázali jsme rychle odpovědět a nebyl žádný blbý jako dřív; ty nás srážely, dávaly nás psychicky dolů.“

Podlomené sebevědomí dlouho nešlo napravit. „Nikdo si už nevěřil na lepší kličku, na lepší nahrávku, každý puky jen odpaloval. Odrážely se k soupeři, ti chodili do přečíslení, do šancí a dávali nám jednoduché góly, třeba zápěstím od modré čáry. A to nás deptalo víc a víc,“ líčí Gerhát, jak tým (ne)fungoval.

Automatické snížení platů, finanční sankce, pohovory s hráči i trenéry. Litvínov nespal, ovšem k nejčastějšímu řešení, výměně koučů, nesáhl. „Protože není problém v mezilidských vztazích. Mužstvo jako organismus šlape,“ zjistil generální manažer Robert Kysela.

Všechny zásahy pomohly. A zřejmě i fakt, že hráče vyburcovala konkurence. V pátek doma proti Liberci by měli debutovat útočníci Ihnacak a Vandas. Navíc pomohl i návrat mazáků, centra Hübla a obránce Pilaře. „Viki Hübl přinesl klid na hokejky, ať v přesilovkách nebo při hře pět na pět. To samé Charlie na modré čáře nebo při rozehrávce,“ tvrdil Gerhát. Elitní centr Hübl se po zranění zařadil nezvykle do druhého útoku, první zůstal v úspěšném složení Nejezchleb, Hanzl, Lukeš.

„Proti Kometě hráli kluci dobře, dali tři góly, nemělo cenu do toho sahat,“ nevadilo to Viktoru Hüblovi. „Teď jsme hráli s větším nasazením, víc jsme bruslili než při těch porážkách.“ Chybějí už jen góly, produktivita je stále žalostná: 14 zápasů, 22 branek. „Až se trošku trefíme ze situací mezi kruhy a z dalších šancí, věřím, že mužstvo má s tímhle přístupem na to, aby se zvedalo. Rvalo se,“ ocenil své hráče trenér Rulík.

Navzdory vleklé krizi Verva nepanikařila. Dovolila si i odvážnou – a vtipnou – videopozvánku na zápas s Brnem. Utajený útočník Jakub Černý v ní změněným hlasem říkal: „Proč dáváme málo gólů? To je jasný, to je kapitánem. Kdyby se jmenoval Ledníček a ne Trávníček, tak nejsou hráči zmatení a nepletou si to s fotbalem. Zveme na opravdu krásný hokej... který předvádí Kometa.“

Nadhled v hlinkovském stylu Hlavně se z toho nepo... už dotáhl Vervu k titulu, ke spáse v baráži a teď ji vytahuje i z posledního místa.