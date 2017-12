Litvínov selhal v čase 59:25 a padl na dno. Katastrofa, hlesl Gerhát

„Katastrofa, jiné slovo mě nenapadá,“ odfoukl si litvínovský útočník František Gerhát. „Dostat půlminutu před koncem gól a ještě způsobem, že jsou dva sami před bránou a dají si to do prázdné, to je vrchol!“

Puk se po sražené střele od modré čáry dostal ke kapitánovi Bednářovi, který ho naservíroval Smoleňákovi. A než se gólman Petrásek přesunul, už měl kotouč v brance. „Přimotal jsem se k tomu jak slepý k houslím, pan Bednář to vymyslel a já se nechal trefit,“ šklebil se útočník Radek Smoleňák, posila ze Slovanu Bratislava. „Lepší start jsem si nemohl přát. Do Hradce jsem přišel pro titul.“

Hradec je rozparáděný, nahání lídra Plzeň, ale Verva mu zdatně sekundovala. Vládla 2:0 po zásazích Gerháta a Černého v oslabení. Jenže 26. minuta byla gólově hodně barevná, jen 52 vteřin po Černém udeřil Červený na druhé straně z přesilovky.

„Když už jsme uhráli čtyřminutové oslabení, tak obránci špatně střídali a v další přesilovce hostů jsme už inkasovali,“ štvalo trenéra Radima Rulíka. Převrat na 2:3 dokonali Cingel s Graňákem, a i když Hanzl 44 vteřin nato srovnal, potopila domácí poslední minuta. „Určitě tři, ne-li všechny góly jsme dostali z předbrankového prostoru. Přitom jsme o tom mluvili před zápasem,“ vyčítal Gerhát.

Však taky brankář Petrásek hokejkou vztekle praštil do tyčky. „Už v Liberci jsme inkasovali z prostoru před brankovištěm. Další zápasy musíme hrát zodpovědněji a obětavěji. Ne jen blokovat střely, ale vyhrávat i obranné souboje, ne pouze útočné. V defenzivě jsme teď lehkovážní, nevážíme si dobrého výsledku.“

Zářil litvínovský novic Jiří Hunkes, bek si zapsal dvě asistence a má jich už pět ve třech zápasech. „Litvínov hraje ofenzivní hokej a mně sedí, že se člověk i z obrany může nabízet a útok podporovat,“ tvrdí. Je ve dvojici s dalším ofenzivním obráncem Kubátem. „Máme v plánu jet spolu jednou dva na jednoho,“ vtipkoval.

Do sestavy po operaci lícní kosti naskočil s košíkem kanonýr Lukeš, z elitní řady naopak vypadl zraněný Jánský. V neděli Verva hraje na Spartě.