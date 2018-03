Nelichotivé poprvé: Litvínov skončí v extralize poslední

„Není nám to jedno. Proč nebýt předposlední, když nemusíme být poslední. Bylo to ve hře, nevyšlo to,“ mrzelo asistenta trenéra Darka Stránského. Před dvěma lety šel Litvínov do baráže ze 13. pozice, nyní až ze čtrnácté. „Máme tedy malinko horší rozlosování. Předposlední začíná doma - venku - doma, poslední doma - venku - venku. Bohužel jsme tuhle šanci promarnili a musíme si s tím poradit.“

Jihlava doma v předposledním kole play out předčila Mladou Boleslav 4:0 a před Vervou má čtyřbodový náskok. „Je škoda, že jsme ji nepředběhli, ale teď jsme s ní odehráli dva vyrovnané zápasy. A naše hlavní motivace je zachránit se,“ velí Juraj Mikúš, eso Litvínova.

Jeho celek ještě dokončí play out v pátek na ledě Mladé Boleslavi, do baráže vkročí v úterý 27. března doma proti Karlovým Varům, které v prvoligovém semifinále vyřadily Slavii. Ve 2. kole cestuje Litvínov do Jihlavy, pak na led lepšího z dvojice Kladno - Budějovice. „Teď jde o to se srovnat a jít do barážových zápasů s klidem, což je těžké. Dosud jsme hráli v play out solidně, bodovali jsme, byť jsme soupeře nedrtili. Odehráli jsme zápasy slušně, ale ten s Chomutovem byl velice špatný,“ popudilo Stránského.

Za hostující Piráty před 1 826 diváky skórovali Skokan, Knot a Šťovíček, v poslední minutě v oslabení korigoval za domácí Mikúš.

„Potřebujeme dostat pohodu do hlav, do hokejek a nabrat sebevědomí, aby nohy šlapaly a hokej vypadal. A dneska tam nebylo nic, chyběl nám nápad,“ vadilo Stránskému. „Ze začátku to bylo vlažné, pak asi bylo samotným klukům blbé, že nejsme schopni soupeře přehrát, tak se snaha zvedla. Jenže se to zvrhlo, že každý to chtěl urvat sám. A ztráceli jsme puky. Ale teď nemá cenu dělat humbuk. Mančaft potenciál má, jen se musí chytit.“