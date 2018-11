Varování pro Litvínov. Za posledních deset kol je v extralize nejslabší

„Teď už žádné body ze začátku sezony nahrané nemáme. Zpátky do práce!“ zavelel litvínovský kapitán Michal Trávníček. Jeho Verva válcovala extraligu, díky úvodním šesti výhrám v řadě dominovala tabulce, teď je až sedmá s 28 body.

Dva získala v neděli na chomutovském ledě obratem na 2:1 v prodloužení. Ale pozor! V posledních deseti kolech jsou na tom líp už Piráti, ač jsou dál ukotvení na dně.

Tady je důkaz.

Piráti: 11 bodů, 3 výhry, 23 vstřelených gólů, 30 inkasovaných.

Verva: 8 bodů, 3 výhry, 12 (!) vstřelených gólů, 28 inkasovaných.

Litvínov je za minulých 10 kol nejslabší v celé extralize! „Pokud nebudeme pokorní a nebudeme hrát to, co na začátku sezony, těžko budeme vítězit,“ zoufal si trenér Milan Razým po sobotním domácím krachu 3:4 s Pardubicemi. „Trápí nás špatná produktivita, od 5. kola nejsme schopni dát víc jak dva góly na zápas. Naše hra už pak upadá v beznaděj. Nechci klukům upřít snahu, ale hokejovosti je tam čím dál míň.“

Platilo to i v derby, které žádnou krásu nepřineslo, jen úpornost. A potvrdilo, že Litvínovu to skřípe v přesilovkách. Zase v převaze nebyl nebezpečný. „Nedali jsme v nich gól jedenáct zápasů, v tom jsme asi unikát v extralize. A v tom vidím i náš hlavní kámen úrazu,“ štve Razýma. „Do přesilovek se nám vkrádá nejistota, nejsme schopni zrychlit hru, děláme nepředvídatelné věci, které netrénujeme.“

Pomoct může nový bek, jehož příchod se řeší, přesilovky totiž ovlivnil přestup ofenzivního obránce Karla Kubáta do ruského Vladivostoku. „Trošku nám to přesilovku rozhodilo a narušilo, byl v léta sehrané formaci. Kluci si musí zvykat na nové složení,“ tvrdí Trávníček.

Ani při hře v rovnovážném stavu hráčů už Litvínov není tolik nebezpečný, chybí mu vířivý pohyb jako dřív, územní i střelecká převaha bývá k ničemu. „Pravé šance si nejsme schopni vytvořit,“ mrzí Razýma. Podle Trávníčka není útlum trvalého rázu: „Po dobrém začátku přišla špatná mezihra a další zlom na druhou stranu ještě přijde.“

Ve zlom doufá i Chomutov. Oproti tragickému startu se zvedá, ale ještě s to nestačí. „Když máte 11 bodů, jste pořád trochu zabržděný,“ cítí útočník Pavel Klhůfek. „Chceme teď hrát hlavně poctivě dozadu a nedostávat góly.“ Jenže není už načase riskovat? Ztráta na nebarážové příčky je 9 bodů. „Pár vteřin po vedoucím gólu jsme dali břevno, mohli jsme Litvínov zlomit a všichni by nás nosili na rukou, že jsme to ubránili,“ míní Klhůfek. „Vedení 2:0 by už pro Vervu bylo neřešitelné,“ viděl, že Litvínov se nachází v nepohodě.

Ale ani Pirátům není hej. „Trošku nám chybí hlad a chuť dávat góly,“ vnímá asistent Jan Šťastný. Věří, že Piráty zvedne kanadský brankář Justin Peters, nová posila. „V derby nás držel, dal nám šanci získat bod. Mužstvo si pak víc věří.“

Po reprezentační pauze Litvínov ve středu 14. listopadu hostí Karlovy Vary, Chomutov až v pátek 16. listopadu vyrukuje doma na Spartu.