Litvínov zatím nového kouče nenašel. Kandidátů je víc, říká Šlégr

„Jednáme o novém trenérovi i o složení realizačního týmu. Kandidátů máme zatím víc,“ řekl v tiskovém prohlášení předseda představenstva litvínovského klubu Jiří Šlégr.

K favoritům fanoušků by určitě patřil Miloslav Hořava, jeden z hlavních strůjců historického litvínovského titulu z roku 2015. Ten aktuálně volný je, protože nedávno oznámil, že v Jágrově Kladně končí a půjde jinou cestou.

Bude to cesta litvínovská? Není to vyloučené, ovšem zájem o respektovaného kouče by mohl mít rovněž český národní tým, kde po mistrovství světa skončí Josef Jandač.

Kromě Gerháta prodloužili kontrakty v Litvínově brankář Petrásek, obránce Šesták a útočníci Válek s Řehořem, na které Verva uplatnila opce. Před podepsáním nových smluv jsou obránce Marek Baránek a útočník Ondřej Jurčík.

„A dál jednáme s některými hráči ze současného kádru i s případnými posilami,“ uvedl Šlégr.

Chomutov oznámí hvězdy později

Piráti oznámí změny až později, v úterý se potvrdilo, že útočník Tomeček míří z Chomutova do Olomouce a bývalý kapitán Michal Vondrka posílí Mladou Boleslav.

„Je to jedno z největších hokejových jmen v Česku. Hledali jsme osobnost, která by plnila roli zkušeného, velezkušeného hráče. Michal tohle splňuje na víc než sto procent,“ pochvaloval si na klubovém webu boleslavský sportovní manažer Jaromír Látal.

Nahradit lídra, jenž v posledních dvou sezonách v dresu Pirátů nasbíral 106 bodů, bude určitě pro Chomutov velmi obtížné, ne-li nemožné. Dvanáctý tým letošní extraligy odstartuje novou sezonu zostra, hned v prvním kole Piráti vyzvou mistry z posledních dvou sezon Kometu Brno.

Pak jedou do Hradce Králové, doma se utkají s Libercem a hned ve 4. kole se fanoušci mohou těšit na derby v Litvínově. Verva jede v prvním kole do Mladé Boleslavi, pak doma hostí Zlín. Extraliga startuje v pátek 14. září.