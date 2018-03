Derby Litvínov vs. Chomutov uvidí i „sešívaný“ táta Lukeš

„Tátovo dárek k narozeninám, ať se lidi neptají, komu fandí,“ uvedl na Instagramu chomutovský brankář Štěpán Lukeš. Bude-li chytat, bude čelit svému bratru Františkovi, útočníkovi Vervy.

Trikot, který má vzadu čísla a jmenovky obou bratrů, vzbudil na sociálních sítích velké ohlasy i vtipné komentáře. „Aby táta nedostal někde přes držku,“ napsal Petr Erdei na oficiálním Facebooku Františka Lukeše, který sám přidal, že táta dres ještě na žádném zápase neměl.

Veronika Hüblová, žena litvínovského útočníka Viktora Hübla, si se smíchem rýpla: „Dres parádní. Jen by mě zajímalo, zda by musel sundat tu žlutou půlku, kdyby šel v chomutovské aréně do restaurace.“

Derby vypukne v Litvínově v 15.30. Bratři Lukešové se v extralize potkávají prvním rokem, František je o 13 let starší.