Myšák vygumoval Reichela. Jednou bude viset na zdi, tipuje Šlégr

Nejmladší debutanti v hokejovém Litvínově

Jan Myšák, 16 let, 2 měsíce, 21 dní (2018)

Robert Reichel, 16 let, 2 měsíce, 27 dní (1987)

Martin Tůma, 16 let, 3 měsíce a 16 dní (2001)

Ondřej Weissmann, 16 let a 4 měsíce (1976)

Martin Škoula, 16 let a 5 měsíců (1996)

Nejmladší hráči extraligy

Michail Jaškin (Vsetín), 13 let, 3 měsíce, 5 dnů (2005)

Adam Sedlák (Vítkovice), 15 let, 1 měsíc, 25 dnů (2006)

Rostislav Olesz (Vítkovice), 15 let, 3 měsíce, 16 dnů (2001)

David Štich (Plzeň), 15 let, 7 měsíců, 22 dnů (2004)