Litvínov přišel o nejproduktivnějšího obránce. Kubát jde do Vladivostoku

Klub mu vyhověl i proto, že mu Vladivostok vyplatil lukrativní odstupné. „Karel měl ve smlouvě výstupní klauzuli, že jsme povinni ho uvolnit k zahraničnímu angažmá. Jsme rádi, že se nám povedlo vyjednat dobré finanční podmínky pro klub a taktéž s Karlem dojednat dohodu o pozastavení stávající smlouvy pro jeho možný případný návrat zpět do Litvínova,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel klubu Jiří Šlégr. Verva za Kubáta hledá kvalitní náhradu.

Kubátovi start letošní sezony vyšel náramně, v šesti kolech dal jako ofenzivní obránce dva góly a tři připravil. V extralize naskočil do 564 zápasů a zapsal si 196 bodů (62+134), vyjma jednoho ročníku na Spartě hrál elitní soutěž jen za Vervu.

„Vladivostok mě poprvé kontaktoval asi měsíc zpátky a sledoval mě v přípravě s Karlovými Vary. Chtějí, abych hodně bodoval. Bránit mi nikdy nešlo,“ rozesmál se Kubát. „Vím, že KHL bude o dost rychlejší. Vladivostok ale nemá velké ambice na postup do play off.“

Jde do neznáma. „Poprvé budu v cizině, ani nevím, co od toho očekávat. Navíc Vladivostok je nejdál, jak to jde. Osm hodin letadlem z Moskvy, až u Číny. Ale prý je to krásné město,“ dozvěděl se.

Litvínov se mu opouští těžko. „Ale kluci to zvládnou, šlape jim to,“ nepochybuje Kubát. V klubu se potká s českým útočníkem Vojtěchem Polákem. „A je tam i Slovák Mára Hovorka, toho znám a těším se na něj. On bydlí stejně jako já v Ústí.“

V KHL by si mohl říct i o místo v reprezentaci. „Rád bych za nároďák hrál, ale to je ve hvězdách.“

Litvínov bude kvůli trestu ještě dva zápasy postrádat Baránka a další bek Sörvik je zraněný.