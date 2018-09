Litvínov: skřípání a obrat. Jsme lidi, ne stroje, říká Petružálek

„Dva body bereme, pro nás mají cenu tří,“ řekl pro klubovou televizi útočník Jakub Petružálek. Verva už není stoprocentní, zůstala ale o skóre první před Mountfieldem.

Litvínovu to skřípalo. Myšák sice srovnal na 1:1, ale když domácí díky trefám v přesilovce a v oslabení utekli ve 2. části o dva góly, bylo mu ouvej. „Čtyři zápasy jsme hráli výborně, jednoduchý hokej, ale 1. třetinu jsme chrápali celý tým. Začali jsme dělat něco jiného než dosud, nohy nám nešly, snažili jsme každý vymýšlet až moc,“ viděl Petružálek.

„Ale jsme lidi, ne stroje. Jeden to vypustí, na to se naváže další a valí se to jako sněhová koule. V tom je hokej krásný, žádný tým nedokáže 52 zápasů dělat to samé. Nám se to málem vymstilo.“

Jeho gól ve 3. třetině hosty nastartoval, v přesile dorovnal kapitán Trávníček. „Vary mají asi nejlíp bruslící tým, bylo to strašně těžké. Pomohl nám návrat k jednoduchosti i proházení lajn. A zase výborný Janus v bráně,“ chválil Petružálek.

Bude chválit i v neděli? Na Hlinkův stadion v dorazí třetí Olomouc, buly v 17.30.