Možná sáhneme k pokutám, hrozil litvínovský Šlégr po debutu

Loučení zlatého litvínovského trenéra Radima Rulíka sice proběhlo bez fanfár, protože jej hokejová Verva kvůli špatným výsledkům odvolala, ale fanoušci chemiků mu při páteční extraligové partii s Kometou vzdali hold.

Během 1. třetiny kotel rozvinul obří transparent s kreslenou podobiznou kouče, který Vervu přivedl k historickému titulu. A k tomu fans připsali: 278 zápasů, 5 sezon, 1 splněný sen. Navždy mistrem. RR.

Litvínov nastoupil poprvé po velkém trenérském třesku, na rozdíl od předchozího domácího duelu fanoušci nedrželi deset minut protestního ticha. Den před zápasem seděli s vedením klubu i s některými hráči, aby si vyříkali třecí body.

„Nacházíme se v části sezony, která pro nás není snadná. Odešel trenér, mnoho hráčů je zraněných, forma není z nejlepších a máme za sebou řadu nepovedených zápasů,“ píše fanklub Ropáci on Tour na svém webu. „Co bylo, bylo, my musíme zmobilizovat síly, protože jediná cesta z problémů je být jednotní. A my budeme. Chceme klukům dát co největší možnou podporu.“