Litvínovský kotel mlčel, ticho neléčilo. Kapitán: Nešlo o útok na nás

„Neděláme body doma, to se pak těžko stoupá v tabulce,“ štve kapitána Michala Trávníčka. Fanouškům tichou rebelii nezazlíval: „Probíral jsem to s fanklubem už den před utkáním. Jestli jsou s něčím nespokojení, ať svůj nesouhlas vyjádří. Neberu si to osobně jako útok na nás. Jde nám o stejnou věc. Sport nás má spíš spojovat, než abychom se uráželi a šli proti sobě.“

Jižní tribuna čili kotel prvních deset minut mlčel, jejich protest nesl podtext: Teď tomu dáme tolik co vy. Fanklub Ropáci on Tour tím projevil nespokojenost s výkony mužstva a s bojovností.

„Chceme zdravou Chezu a ticho prý léčí! Vadí ti, že každou druhou sezonu hrajeme na chvostu? Myslíš, že někteří hráči nepředvádí výkon hodný černo-žlutého dresu? Že se jinak nic neděje a jen se doufá... v desítku/vyhnutí baráži/úspěch v baráži? Chceš chodit na hokej a ne na neorganizovaný chaos?“

Takhle fanklub vysvětloval protest. „Hlasitá podpora nepomáhá, zkusme hrobové ticho.“ Ale čtyři vteřiny předtím, než skončilo, stadion vybuchl nadšením, to když puk parádně pověsil do šibenice Helt a srovnal na 1:1. Reagoval tím po 35 vteřinách na přesilovkový zásah Pardubic.

„Říkal jsem v kabině, ať stávky fanoušků využijeme co nejvíc,“ líčil pardubický obránce Marek Trončinský. „Jestli si myslí, že tím pomůžou hráčům... Podle mě ne.“

Přišlo 4 123 diváků, ale němou půltřetinu Trávníček extra neřešil. „Vnímám, jestli je šrumec, ale konkrétní skandování už ne, jsem vtažený do hry,“ tvrdil vůdce. „Když se chovají takhle, nemůžeme jim to vyčítat,“ řekl i útočník Filip Helt, který dal první gól v extralize: „Zavřel jsem oči, napřáhl a vystřelil. Pro mě dobrý start v novém roce.“

Zato Verva se ne a ne nastartovat. Poslední tři partie s konkurenty, tedy s Chomutovem, Jihlavou a Pardubicemi = jediný bod! „To jsme celí my. Že s těmi nahoře hrajeme dobré zápasy, s těmi kolem nás se to nepovede,“ vadí Trávníčkovi.

Pardubice daly i vítězný gól z přesilovky díky Rolinkovi, předtím skóroval Svoboda. „Zase neuhraná 3. třetina, ty nám letos nejdou. Není to v kondici, ale v hlavách,“ míní Trávníček, jehož tým zítra hraje na ledě Vítkovic. „Schází nám lehkost, tíha zodpovědnosti je na nás znát. Netypicky pro Litvínov se nám daří venku. Nebylo moc zápasů, které bychom je vyloženě projeli, většinou je ztrácíme o gól o dva. Bohužel to připomíná naši barážovou sezonu.“