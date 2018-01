V Litvínově posilám pro stresující finiš sezony věří. Kubát dostal za uši

„Bylo to hektické. Kádr je připravený jak do šířky, tak do kvality. Hráči hokej umí, jen to musí prokázat,“ uvedl Robert Kysela, generální manažer odpadlíka soutěže.

Verva v pátek hostila Spartu, a aby posily mohly zasáhnout do případné baráže, měly poslední šanci naskočit. Potřebují 15 startů.

Mikúš, účastník světových šampionátů, ještě ve čtvrtek nastoupil v Minsku za Slovan Bratislava, pak KHL zamával a hlásil se narychlo v Litvínově. Uvedl se gólem: „Nebudu lhát, potěšil mě. Moc jsem toho nenaspal, letadlo se zpozdilo, z Bratislavy jsem to nad ránem odřídil sám, ženu jsem viděl deset minut, děti vůbec.“

Týmy, které se ve svých soutěžích nedostaly do play-off, chtějí ušetřit. „My převzali Mikúšovu smlouvu,“ řekl Kysela. „Jsem rád, že projevil zájem u nás hrát. Hodně nám pomůže. Stejně jako Marek Růžička, je talent,“ zmínil šéf Vervy dalšího forvarda. Růžička je známý z Třince, naposledy hrál za slovenský Trenčín.

Třetí páteční novic? Obránce Jakub Čutta se zkušenostmi z Washingtonu v NHL. Kariéru křísí po dvou letech, jeho poslední štace byla ve švédském Västerasu. „Řídí tréninkové středisko v Liberci a už před dvěma měsíci mluvil o návratu. Cítí se fyzicky výborně připravený, má zkušenosti i nadhled,“ tvrdí Kysela.

Čutta po porážce se Spartou 1:4 skepsi nepropadal: „Když jsme začali konečně fungovat, viděli jsme, že se dá hrát s každým. Pohoda není, ale nemáme co ztratit.“

Sparťanský hokejista Dominik Uher právě dává v Litvínově gól Na střídačce Sparty se objevil Radim Rulík, bývalý kouč Litvínova

Už pár dní předtím Litvínov angažoval trojici noviců, rakouského beka Floriana Iberera (Kysela: „Čiší z něj pozitivní energie“), zadáka Aleše Pavlase z Litoměřic a útočníka Jaroslava Kůse z Kadaně. Jenže Pavlas v první lize utrpěl zlomeninu v obličeji a možná by stihl jen závěr sezony.

Posily v pátek tvořily kompletní druhý útok - Kůs, Mikúš, Růžička. „Kdo chce hrát extraligu, musí mít dvě lajny, co umí rozhodovat zápasy.“

Kysela jednal s dvaceti hráči. „Měli jsme zájem třeba i o Řepíka,“ jmenoval dalšího útočníka Slovanu, který upřednostnil Spartu. Konkurence vzrostla, marodka se neztenčila. Chyběli brankář Petrásek, beci Sörvik, Hunkes a útočníci Černý, Vandas a Jánský.

Mimo sestavu zůstali beci Kubát a Pilař. „Kubát nás příšerně naštval nekázní v zápase proti Jihlavě. Dostal od kouče Šlégra za uši, trénoval hned po utkání a schytal sankci. Má až příliš trestů a pak se ještě mstí, od toho tady není. Pořád ho považuji za jednoho z nejtvořivějších obránců v extralize, snad si to srovná v hlavě. Poškozuje sebe, klub i spoluhráče a kamarády,“ vadí Kyselovi.

„Doufám, že formu najde i Pilař. Musí se vrátit k jednoduché hře a ne, aby vyučoval hokej a vymýšlel zbytečnosti.“