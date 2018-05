Restart Sparty a Litvínova. Hokejové bašty chtějí odčinit letošní krach

Sparta má vždy nejvyšší ambice.

Buduje si image prestižní organizace, ráda se hlásí ke své historii a dlouholeté tradici. Jenže výsledky z ledové plochy v poslední době nekorespondují se zvukem slavné značky.

10. místo po základní části a vypadnutí v předkole play off s Libercem, to je pro hrdý celek jednoduše nedostatečná bilance.

A tak přišla čistka. Jinak se odchod dvouciferného počtu hráčů nazvat nedá. Zmizel i finský gólman Sami Aittokallio, Spartu tím pádem čekalo opětovné řešení tolik palčivé brankářské otázky.

Hokejisté Daniel Přibyl (vlevo) a Matěj Machovský se představili jako nové posily Sparty Praha.

Za 10 let od posledního titulu se protočilo v jejím brankovišti téměř třicet mužů s maskou. Oporou se nyní chce stát Matěj Machovský. „Přeju si, aby na té pozici byl klid. Chci udělat nějaký úspěch, to je můj hlavní cíl.“

Bývalá hvězda Plzně je jedním z mužů, kteří mají pozvednout padlého giganta. Klub s více než stoletými dějinami má vzkřísit i Daniel Přibyl. Stejně jako Machovský naposledy působil za mořem, nyní by mohl být tahounem sparťanské ofenzívy.

To on může být kýženým prvním centrem, kterého hledá sportovní manažer Michal Broš. Když odcházel za Atlantik, loučil se s bilancí 45 bodů ve stejném počtu zápasů.

Rok ovšem nehrál. Přichází tak chvíle pro restart. Dříve tak slibně rozjeté kariéry i letos utrápené Sparty. „Bylo by krásné, kdyby se nám příští sezona vydařila. Kdyby se povedlo zopakovat podobný úspěch, jakým jsem se tu loučil, tedy postupem do finále extraligy,“ říká Přibyl.

V klidu do šestky

Litvínov, další pravidelný účastník nejvyšší tuzemské soutěže, jehož minulost je blyštivější než letošní realita, tak vysoko nemíří.

Přesto nejde cíle, které si stanovila největší čerstvá posila Jakub Petružálek, označit za skromné. „Samozřejmě nečekáme, že tady budeme hrát každou sezonu první či druhé místo, ale chtěli bychom být v klidu do šestky a v play off se porvat. Chceme, aby se to vrátilo do těchto kolejí.“

Návrat do Litvínova. Před třemi lety pomohl útočník Jakub Petružálek k titulu, nyní je zpět.

Petružálek je pochopitelně „nakažen“ optimismem, který se v „černožlutém městě“ šíří po příchodu beka Jana Ščotky a forvarda Davida Tůmy i udržení střelce Františka Lukeše. Jenže Litvínov se nesmí nechat uchlácholit.

Vždy nebýt senzačního obratu v barážovém utkání s Jihlavou, hraje na podzim první ligu.

Nový kouč Milan Razým je tak zdrženlivější. Rád by prožíval na konci základní části klidné chvíle, stejně jako fanoušci Vervy netouží po návratu skličujících emocí a obav ze sestupu. „Chceme se vyhnout tomu, abychom se zachraňovali. Nebudeme si dávat nějaké vysoké cíle.“

Zatímco Litvínov má kádr prakticky poskládaný do posledního muže (podle klubového šéfa Jiřího Šlégra se zvažuje už jen příchod zkušeného borce do obranných řad), na Spartě se nejspíš ještě budou shánět po nových akvizicích.

Oba kluby ovšem spojuje cíl - napravit letošní blamáž.