Operace před draftem. Hokejový talent Kaut musel na sál se srdcem

Za týden se má Kaut stát druhým nejvýše draftovaným Čechem, na řadu před ním nejspíše přijde jen Filip Zadina.

Před důležitým krokem na cestě do NHL ovšem potkal Kauta nečekaný zádrhel.

Minulou sobotu ho lékaři nepustili při tradiční přehlídce talentů NHL Combine do fyzických testů, z Buffala se po blíže nespecifikovaných potížích se srdcem vrátil předčasně do Česka.

„Do budoucna by jej tento zdravotní problém neměl nijak limitovat,“ psali už v tu chvíli zámořští reportéři.

Přesto Kaut vyhledal odbornou pomoc známého chirurga Jana Pirka a podstoupil u něj operaci srdečního svalu. „Jsem rád, že dopadla dobře. Za chvíli pojedu domů, příští týden mě čeká draft do NHL,“ vzkázal na sociálních sítích.

Podle produktivního útočníka, který si už odbyl i premiéru v reprezentačním áčku, mělo jít o rutinní zákrok.

„Bylo mi řečeno, že kdybych byl normální člověk a ne vrcholový sportovec, mohl bych v klidu žít až do smrti. Ale hrát s tím dál hokej, to by bylo určité riziko. Hlavní je, že mi na to přišli a po nutném zákroku budu mít klid,“ řekl pro hokej.cz.

Kaut minulý týden absolvoval v zámoří alespoň pohovory s kluby NHL.

22 a 23. června bude v Dallasu, kde jeden z generálních manažerů vysloví jeho jméno Očekává se, že se na odchovance Žďáru nad Sázavou dostane už v pátek, tedy během prvního kola.

Kaut má za sebou výbornou sezonu, prorazil v extraligových Pardubicích, kde za 38 zápasů nastřádal 16 bodů, mimo jiné se blýskl hattrickem proti Třinci. V play off poté proti stejnému soupeři zaznamenal za jediný zápas čtyři body.

S reprezentačním „áčkem“ poté odletěl na MS do Dánska, nakonec se ovšem na soupisku nevešel.