Když všichni chtějí beka na odstřel. Moje cena v NHL stoupla, ví Kempný

Proč se prosadil až později? Patří do skupiny českých obránců, kteří se v NHL prosadili v pozdějším hokejovém věku. A moc dobře ví, že to není náhoda. „Je pravda, že v zámoří, ve Švédsku i jinde pracujou s beky líp. Český hokej to ale ví a snaží se na tom snaží pracovat,“ říká Michal Kempný. Sám v mladším věku nevěděl, kterým směrem se má ubírat. „Pendloval jsem mezi první ligou a extraligou a hledal řešení. Zlom nastal na Slavii, kde jsem začal jít nahoru. Pak je to jenom o tom hrát, hrát, hrát, abyste se vyhrál. A pracovat na sobě,“ zdůrazňuje. „To je to nejdůležitější. Neměl jsem extra velký talent jako třeba Dahlin, který byl teď draftovaný jako jednička. Ten kluk předvádí na ledě neuvěřitelné věci, to já prostě neumím, tak to je. Ale dřinou jsem se to snažil dohnat a věřím, že se mi to daří.“