Olympionik Řepík se vrátil na Spartu: Nebylo to úplně fantastické

Řepík je poslední ze zvučných posil Sparty, podobně jako další „dobrý holub“ Jan Buchtele se vrátil z bratislavského Slovanu.

Trenéři Radim Rulík s Františkem Výborným pro něj našli místo ve druhé formaci právě vedle Buchteleho a Petra Vrány. „Takhle to bylo naplánované, absolvovali jsme tak i trénink. Něco jsme si tam vytvořili, ale doufám, že se souhra ještě zlepší.“

Řepík myslí nejen na nové klubové povinnosti, ale také na olympijské hry. 5. února se připojí k národnímu mužstvu a vydá se za korejským dobrodružstvím.

Jaké jsou vaše dojmy z obnovené premiéry ve sparťanském dresu?

Plzeň je dobrý tým, hokej měl spád, bylo to dost vyrovnané. Pak jsem si to pokazili nevyužitou přesilovkou pět na tři. Když pak měli stejnou výhodu oni, dali z toho gól a pak hned skórovali i v přesilovce pět na čtyři. Tam se podle mě zápas lámal.

Bylo znát, že do O2 Arény dorazil extraligový lídr?

Úplně jsem nevěděl, co očekávat. Je vidět, že Plzenští hrají v pohodě. Předvádí bruslivý, nátlakový hokej. Hráli dobře, musím jim pogratulovat. Ale my jsme nebyli o tolik horší. Jak říkám, zlomilo se to v přesilovce pět na tři.



Rozuměl si jste si na ledě s Vránou a Buchtelem?

Nějaké šance jsme si vypracovali, ale nebylo to úplně fantastické. Může za to ale fakt, že jsme nastoupili proti velmi těžkému soupeři. A to se v dalších dvou utkáních nezmění. Musíme se zvednout, tlačit se více do branky.

Do kabiny Sparty jste jistě snadno zapadl, přece jen spoustu hráčů znáte.

Ano, bylo to bez problémů, znám skoro všechny. Doufám, že moje výkony budou lepší a lepší a že se do dalšího zápasu s Kometou lépe sehrajeme a bude nám to lépe fungovat.

Jak dlouho jste nebyl na ledě?

Jen dva dny. Hráli jsme v Minsku, mám za sebou pět utkání v deseti dnech, pak jsem přijel do Prahy, dal jsem si trénink a dnes už jsem zase hrál zápas.

Proč jste se rozhodl prodloužit si sezonu ve Spartě?

V KHL nám zbývaly jen dva zápasy a já jsem chtěl ještě pokračovat. Vím, v jaké situaci teď Sparta je, bojujeme o desítku a tabulka je hrozně vyrovnaná. Musíme sbírat body, dnes se to nepodařilo. V úterý nás čeká další těžký zápas, pak do přestávky ještě dva. Musíme se snažit získat co nejvíce bodů.

V náruči držíte syna, jak vnímá váš návrat na Spartu manželka?

Jsme rádi, že jsme zpátky. Máme v Praze byt, jsme tady doma. Vše je pro nás jednodušší

Nebylo by pro vás prospěšnější už trénovat s ostatními hráči z KHL, kteří patří do olympijské reprezentace?

Kluci budou trénovat, já si ale myslím, že zápasový rytmus je lepší než tréninky. Připojím se k týmu 5. února, na natrénování věcí, co budou chtít trenéři, bude dostatek času. Nevidím v tom žádný problém, naopak si myslím, že vytíženost v zápasech pro mě bude lepší než pouhé tréninky.