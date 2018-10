Gulaš o šarvátce se Zámorským: Mezi nohy se hokejkou píchat nenechám

Osmapadesát vteřin před koncem prodloužení tam zamířil po šarvátce s obráncem Petrem Zámorským. „Samozřejmě mě to mrzí, ale mezi nohy se hokejkou píchat nenechám,“ vysvětloval pak 32letý Gulaš.

Trest ho nakonec mrzet nemusel, povedená klička Vojtěcha Němce v páté sérii nájezdů přivábila Škodě dvoubodové vítězství 2:1.

Bylo vidět, že nešetrný zákrok Zámorského vás hodně naštval. Nešlo emoce udržet?

Byl jsem hodně napumpovanej. Se Zámordou se známe, jsme dobří kamarádi. Ale tohle se nedělá. Kdyby pak už nebyly nájezdy, asi bychom se na ledě ještě potkali...

Takže si to schováte do příštího vzájemného zápasu?

Ne, to vůbec ne! Skončil zápas, na konci jsem mu k tomu něco řekl. Nedělá se to, ale bylo to asi v zápalu boje, někdy ztratíte kontrolu nad emocemi. Ale jak utkání skončí, je po všem a zase spolu můžeme jít na pivo. Tak to má být.

Zpravodajství z 10. kola extraligy

Mrzelo vás, že jste nemohl zasáhnout do samostatných nájezdů?

Mrzelo, ale věděl jsem, že to kluci zvládnou. Že dá gól Něma (Vojtěch Němec), tomu jsem věřil stoprocentně. Takže jsem byl docela v klidu.

V utkání jste byl hodně vidět, ale gól z toho nebyl. Tušíte, kolik jste na Maxwella vyslal střel?

Shrnu to do jedné věty: Dnes bych netrefil ani fotbalovou bránu... Ono se to občas takhle sejde, v tom je hokej krásný. Někdy máte jednu střelu za zápas a dáte gól, pak jich můžete mít dvanáct, a nic vám tam za boha nespadne. To se stalo proti Hradci mně. Je dobře, že kluci zvládli nájezdy, pro nás to jsou moc důležité a hodně cenné dva body. Po první třetině, která nám moc nevyšla, jsme ukázali sílu. V takových chvílích se ukáže charakter týmu. Myslím, že druhý bod zůstal na správné straně.

Hned v první minutě jste dostali šanci hrát dlouhou přesilovku 5 na 3. Přibrzdilo vás, že zůstala nevyužitá?

Nesehráli jsme ji tak špatně, střely tam létaly, ale trefovali jsme gólmana. Asi je to i o té lehkosti. Měli jsme možná v hlavách, že jsme stejnou přesilovku nevyužili už předtím v Olomouci. Nevím... říká se, že kdo nepromění pět na tři, zápas nemůže vyhrát. Ale je to klišé. Nepovedlo se, podíváme se na to a zkusíme to zlepšit.

Mountfield dlouho držel těsné vedení. Bylo poznat, že moc gólů v lize neinkasují?

Hokej je o tom, že někdy vyhrajete o jeden gól, někdy o víc. Hradec má perfektně propracovaný obranný systém a znovu to ukázal. Bylo velice těžké se prosadit u nich v pásmu. Funguje jim to a přináší ovoce. To jsme věděli, že moc branek nepadne. I tak se ale zápas musel divákům líbit, šancí bylo plno, oba gólmani odchytali vynikající utkání. A znovu říkám, moc si téhle výhry vážíme.