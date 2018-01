Šance na olympiádu? Tím se vůbec nestresuju, říká lídr bodování Gulaš

A hlasitě se tak přihlásil o svou šanci dostat se do nominace na olympijské hry, kterou reprezentační kouč Josef Jandač oznámí už v pondělí. Škoda si díky vítězství upevnila pozici lídra tabulky, Vítkovice navíc nepustila na druhou příčku. Tu stále drží Hradec Králové, který nyní ztrácí na Plzeň jedenáct bodů. Má však dvě utkání k dobru.

„Vítkovice mají hodně silný tým a byla to skvělá příprava na play-off. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a urvali tři body,“ svěřil se 32letý Gulaš.

Před týdnem jste právě ve Vítkovicích prohráli 0:3. Jste rád i za to, že se vám povedla tahle odveta?

Z herního projevu to z naší strany bylo podobné jako u nich. Ale tam jsme neproměňovali šance, tentokrát se to povedlo. Byli jsme trpěliví, měli jsme trošku navrch a zasloužili si vyhrát, i když i Vítkovice tam měly dost šancí. Jako vždy nás podržel Míra Svoboda v brance, my jsme dokázali rychle otáčet hru a dostávali se do dobrých příležitostí. A konečně vyšly přesilovky, které se nám v posledních zápasech moc nedařily.

Zápas dostal grády od druhé třetiny, kdy šly Vítkovice do vedení. Nakopl vás ten inkasovaný gól?

Nevím, jestli nakopl. My jsme měli jasně dané, s čím do toho zápasu chceme jít. První třetina asi nebyla pro diváky úplně atraktivní, ale od druhé části už to mělo parametry play-off. Byl to kvalitní zápas.

Postupně také plný emocí. Bylo složité udržet nervy na uzdě?

Kdepak, mě to baví, já tyhle zápasy úplně miluju! Mělo to grády, to vycítí i diváci a vy se pak vybičujete k maximálnímu výkonu. Rozhodně nechci rozebírat, nakolik těm emocím napomohli rozhodčí. To ať posoudí jiní, kteří jsou k tomu kompetentní.

Během zápasu jste při střele dvakrát zlomil hokejku. Kolik už jich takhle v sezoně „padlo“?

Je to paradox. Zrovna před zápasem jsem se bavil s naším kustodem Vencou Kalinou, kolik už jsem jich zlomil. Raději to vůbec nechci prozrazovat, ale je to dvouciferné číslo. Až ten počet na konci sezony Stráča (Martin Straka) zjistí, asi se zhrozí. Je to škoda, zlomily se zrovna ve chvílích, kdy jsem to měl na dobrou střelu v dobrých pozicích...

I tak jste k výhře pomohl gólem a dvěma asistencemi. Myslíte na nominaci na olympijské hry, kterou trenér Jandač oznámí už za pár dnů?

Vůbec na to nemyslím. Někde vzadu to je, protože se mě na to ptají kamarádi, ale já se to snažím úplně eliminovat.

Ani s centrem Tomášem Mertlem, se kterým válíte celou sezonu, se o tom nebavíte?

Ne, ani jednou. Na olympiádě půjde o aktuální formu, dobře sestavený tým. Je to na trenérech a hráčů, které si mohou vybrat, je hodně. Já se tím nestresuju. I když nepojedu, budu klukům fandit a držet palce.

Do konce základní části už vám zbývá jen 13 zápasů. Je na místě začít se bavit o Prezidentském poháru?

Posledních deset zápasů bylo hodně vyhecovaných, ostatní týmy se na nás připravují velice pečlivě. Tabulka je vyrovnaná, ještě půjde o hodně bodů. A Prezidentský pohár? Je to krásná věc, určitě by to byl úspěch. Ale není to naše hlavní motivace v sezoně...