Říha očekává ještě těžší práci. Chce zlepšit útočnou fázi a přesilovky

„Že se mi potvrdilo, jak nám pomaličku odjíždí vlak. Soupeři nám odskočili v rychlosti, v kondici i kreativitě. Musíme na tom hodně zapracovat. Ale to není práce u reprezentačního áčka, ale o tom, abychom dali klubům nějaké avízo, že v tomto musíme přidat,“ reaguje Říha.

Ten po první zkušenosti z finského turnaje Karjala očekává na Channel One Cupu, druhé akci série Euro Hockey Tour, ještě těžší zápasy. Už jen kvůli tomu, že nominace Rusů napovídá, že nastoupí v nejsilnější možné sestavě.

„Ve Finsku jsme zjistili, v jaké formě jsme a jak k tomu hráči přistupujou. Mým cílem je sehrát určité dvojice a podívat se na nové hráče. Hlavně bych byl rád, kdybychom se zlepšili v útočné fázi a abychom zkvalitnili přesilovky, protože tu máme zkušené obránce. Na to chceme klást důraz,“ říká Říha otevřeně.

A jaké že dvojice chce sehrát? Rád by dal dohromady Andreje Nestrašila s Jiřím Sekáčem a hodně zvědavý je na Michala Bulíře, jenž se prosadil i v ruském Magnitogorsku, kam přestoupil z Liberce. „Původně jsem ho chtěl dát dohromady s Markem Kvapilem, je škoda, že nakonec nepřijede,“ povzdechl si reprezentační kouč. A dodal: „Ale máme nějaké další varianty, tak uvidíme, v jaké pohodě kluci dorazí.“

Mnohem větší starosti dělá Říhovi fakt, že se mu tým kompletně sejde až v pátek v Rusku, tedy den po úvodním zápase s Finy, který se hraje v Tampere.

„To je nefér, národní tým by měl mít na přípravu aspoň čtyři dny, abychom si určili taktiku a sehráli se v přesilovkách, oslabení i v jednotlivých formacích. Situaci nám zkomplikovali Rusové, kteří k tomu nepřistoupili seriózně a neuvolnili nám hráče. Třeba Kuba Nakládal musel zůstat doma a další dojedou na poslední chvíli. Mrzí mě to, jsem zklamaný, protože jsme všechno, co jsme si naplánovali, museli předělat.“

Hodně Říha očekává od starších hráčů, především od dvojice Jiří Novotný a Ondřej Němec, tedy borců, kteří v reprezentaci dlouho nehráli, nebo oznámili konec. Jejich hlavní přínos by měl být v tom, že stmelí kabinu, pomohou v přesilovkách a naučí mladší disciplíně a kázni.

„Čeká se od nich, že do mužstva promluví. Třeba Jirka Novotný pomůže s vhazováním, která nám naposledy nešla. Robert Reichel se na něj byl podívat a říkal, že je v pohodě. Švýcarská liga není sranda, je to kvapík s nasazením a kontakty, přesto tam patřil k nejlepším. A Ondra Němec zase pomůže v přesilovce, v rozehrávce a přehledem,“ vypočítává trenér.

Zdálo by se, že pro něj osobně bude turnaj v Rusku, kde dlouho působil, hodně atraktivní. Leč není to tak. Říha se takovému tvrzení brání. „Speciální pro mě byl začátek, teď už jsem zvyklý. Spíš Rusové se na nás budou připravovat, protože jsme je minule porazili. Jejich nabitá sestava nás pořádně prověří.“