Plášek po výhře nad Francii: Začátek nám nevyšel, konec jsme si užili

„Před zápasem jsme byli strašně nervózní, ale za stavu 4:2 to z nás spadlo. Francouzům už taky trochu došly síly a my jsme si na ledě začali dělat, co jsme chtěli,“ hodnotil bezprostředně po utkání střelec Karel Plášek mladší. „Třetí třetinu jsme si užili. Povedlo se nám dát hodně gólů, takže jsme spokojení.“

Plášek měl navíc na obratu reprezentační osmnáctky největší zásluhu. Právě on totiž dvěma góly převrátil skóre z 1:2 na 3:2 z českého pohledu. „Za góly jsem rád, ale vždycky to může být lepší. Na osobní statistiky moc nekoukám. Nejdůležitější je pro nás výhra a postup do čtvrtfinále,“ říkal skromně.

Před utkáním Češi hlásili, že si musí dát pozor na vyloučení, jenže nakonec jich v zápase nasbírali šest. „Nevím, co se stalo. Řekli jsme si, že si na to musíme dát pozor. Mluvíme o tom celý turnaj, ale nakonec vždycky uděláme nějaký zbytečný faul. Musíme to minimálně do čtvrtfinále zlepšit,“ uvědomoval si Plášek.

Český výběr do osmnácti let si ziskem tří bodů zajistil postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Jméno svého soupeře se svěřenci trenéra Bruka dozví zítra po dohrání všech zápasů základních skupin. A s kým by chtěl hrát Plášek? „Je mi asi jedno, na koho narazíme. Ve čtvrtfinále si už nevybereme. Musíme se připravit na každého a dát do toho všechno,“ burcoval na závěr.