Hokejová osmnáctka porazila na MS Francii a má jisté čtvrtfinále

dnes 15:11 15:07

Čeljabinsk (Od našeho spolupracovníka) - Co se nepovedlo proti Slovensku a Rusku, dokázali mladí čeští hokejisté ve třetím zápase na mistrovství světa v Čeljabinsku. Reprezentace do 18 let měla sice nejprve s Francií problémy, nakonec se však rozstřílela a vybojovala proti nováčkovi elitní skupiny vítězství 9:2. Svěřenci trenéra Davida Bruka si tak zajistili postup do čtvrtfinále.

Hrát disciplinovaně a vstřelit první gól. Takové byly pokyny české osmnáctky před duelem s poslední Francií. Už po třech minutách však putoval na trestnou lavici Pekař a český tým šel do čtyř. Úvodní oslabení ovšem Češi zvládli a dokázali o pár minut později splnit alespoň druhý bod ze seznamu cílů. Rychlý protiútok vedl po pravém křídle obránce Klejna, který se na vrcholu kruhu odhodlal k tvrdé ráně. Po zákroku francouzského brankáře se puk dostal na levý kruh, odkud do odkryté klece dorážel Vojtěch Střondala. Francouzi se však nevzdali a krátce před koncem první periody ukázali svou silnou stránku. V přesilovce si na pravém kruhu srovnal puk Dylan Fabre a přesnou ranou k bližší tyči se postaral o vyrovnání. Francie se navíc dostala krátce před polovinou základní hrací doby do vedení, když proměnil samostatný únik Pierrick Dubé. Češi ale nečekali s odpovědí dlouho. Zábranský napřáhl na modré čáře k tvrdé střele, kterou šikovně tečoval za gólmanova záda Karel Plášek. Ten stejný hráč se navíc o chvíli později postaral o třetí český gól. Při hře ve čtyřech ho našel skvělým pasem Střondala a Plášek mířil z první přesně. 25 sekund před druhou sirénou se potom předvedla elitní útočná formace české reprezentace. Lauko přistrčil puk na pravou stranu Blümelovi, jenž v pádu našel u levé tyče volného Matěje Pekaře. Ten už měl snadnou práci a po dorážce do prázdné klece před spoluhráči jen „smekl klobouk“. Jakoby se čeští hokejisté uvolnili a po pauze se rozstříleli. Jakub Lauko předvedl nádherné sólo na pravém křídle, po kterém předložil puk Michalu Kvasnicovi, jenž bez potíží zavěsil. Ani ne minutu nato napřáhl ke střele z pravého kruhu Adam Gajarský a jeho tvrdá rána zamířila přesně do horního patra Duquenneho branky. Z další trefy se radoval Kvasnica, jenže jeho gól neuznali rozhodčí kvůli úmyslnému kopnutí. Na listinu střelců se tak zapsal až Matěj Blümel, na jehož pěknou ránu z první navázal o 69 sekund později právě Michal Kvasnica. Jeho gól navíc vyhnal z brány gólmana Duquenneho, kterého nahradil Vazzaz. Češi se dál tlačili dopředu, avšak devátou branku jim opět vzali rozhodčí. Jan Jeník totiž zakončoval vysokou holí. Regulérní gól mohl následně vstřelit Jakub Lauko, jenže nařízené trestné střílení neproměnil. Devátou platnou branku mohli tedy čeští mladíci oslavit až po trefě Jaromíra Pytlíka, který dotlačil puk do sítě po závaru. Šanci na snížení dostal Dair, jenž byl faulován v samostatném úniku. Následné trestné střílení však Dostál vychytal a skóre se už do konce duelu nezměnilo. Česká reprezentace tedy vybojovala tři body a zajistila si postup do čtvrtfinále. Mistrovství světa hokejistů do 18 let skupina B (Čeljabinsk) Česko Česko : Francie Francie 9:2 (1:1, 3:1, 5:0) Góly:

07:26 Střondala (Klejna, Plášek ml.)

28:34 Plášek ml. (Zábranský, Jeník)

30:50 Plášek ml. (Střondala)

39:35 Pekař (Blümel, Lauko)

42:09 Kvasnica (Lauko, Pekař)

43:14 Gajarský (Jeník)

47:04 Blümel (Čajka, Teplý)

48:13 Kvasnica (Lauko)

54:27 Pytlík (Teplý, Jeník) Góly:

18:26 Fabre (Bruche)

26:14 Dubé Sestavy:

Dostál (Dvořák) – Zábranský, Haš, Klejna, Malík, Doktor, Adámek – Lauko, Pekař, Blümel – Gajarský, Kvasnica, Jeník – Teplý, Střondala, Plášek ml. – Pytlík, Čajka, Kropáček – Sklenář. Sestavy:

Duquenne (49. Vazzaz) – Coulaud, Schmitt, Bourillon, Coffy, Allais, Bataillé – Quattrone, Plagnat, Dubé – Gallet, Fabre, Bruche – Dair, Mainot, Leroux – Rousseau, Chautant, Guer. Rozhodčí: Staňo (SVK), Vikman (FIN) – Nikulainen (FIN), Pardatscher (ITA) Stav série: 0:0 Tabulka Tým Z V VP PP P S B 1. Finsko 3 3 0 0 0 17:6 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 14:8 6 2. Slovensko 3 2 0 0 1 14:8 6 4. ČR 3 1 0 0 2 13:10 3 5. Francie 4 0 0 0 4 4:30 0