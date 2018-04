Senzační postup. Česká osmnáctka vyřadila Kanadu a je v semifinále

Hokej

Dalších 8 fotografií v galerii Čeští hokejisté do 18 let slaví postup do semifinále MS. Porazili Kanadu. | foto: iihf.com

dub 26 2018

Magnitogorsk (Od našeho spolupracovníka) - Byli jasnými outsidery, ve skupině prohráli tři ze čtyř zápasů. Navíc čelili tuze silné Kanadě. Čeští hokejisté přesto čtvrtfinále světového šampionátu do 18 let zvládli a po těsném vítězství 2:1 postupují do bojů o medaile. O české góly se postarali Petr Čajka s Matějem Blümelem, v brance se překonával Lukáš Dostál. Češi slaví postup do sobotního semifinále, kde vyzvou USA.

Od prvních minut Češi ukazovali, že se favorizované Kanady nebojí. Zatímco po minulých zápasech si svěřenci David Bruka často vyčítali zbytečná vyloučení a malou obětavost, první třetina naznačila zlepšení. Byli důraznější, což vedlo také k první brance v utkání. Čajka byl na modré čáře dravější než protihráč a vybojovaný puk poslal osamocenému Blümelovi, který se trefil přesně mezi beton a vyrážečku kanadského brankáře. Kanada - Česko Podrobná online reportáž První krizi si Češi vybrali před polovinou zápasu, kdy Kanaďané zatlačili a svěřenci trenér Bruka nebyli schopni rozehrát ani střídat a vedení udrželi především díky vynikající práci Dostála. Vše navíc dovršila dvě vyloučení Zábranského a Blümela po sobě. Čeští mladíci ale prokázali zlepšení také v této disciplíně a přes několik velkých šancí soupeře v početní nevýhodě neinkasovali. Naopak sami mohli udeřit ve vlastní přesilové hře, Kvasnica ale při největší šanci mířil z mezikruží těsně vedle branky. Také do třetí dvacetiminutovky vstoupili Češi odhodlaně a Kanaďanům ukázali, že se nechtějí jen bránit a držet jednobrankový náskok. Na favoritech navíc byla s přibývajícím časem vidět nervozita. A mělo jim být ještě hůř. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Petr Čajka se zmocnil v 51. minutě v útočném pásmu puku, projel přes obránce až do levého kruhu, zamířil přesně k pravé tyči a rozjásal českou lavičku. Kanada se ale nevzdala. Dellandrea dostal křížnou přihrávku do místa, kde nebyl žádný český obránce, a pohotově zasunul puk do odkryté branky. Následně čeští hráči museli přežít perné chvíle v oslabení, gólman Dostál ale nepustil za svá záda jediný puk. Kanada zkusila v poslední minutě hru v bez brankáře, svěřenci trenéra Bruka ale závěrečný tlak ustáli a radují se ze senzačního postupu. MS hokejistů do 18 let - čtvrtfinále Kanada Kanada : Česko Česko 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Góly:

53:19 Dellandrea (McShane, Tychonick) Góly:

11:30 Blümel (Čajka, Pekař)

50:03 Čajka (Pekař, Blümel) Sestavy:

Rodrigue (Ellis) – Byram, Smith (C), Bahl, Merkley, Tychonick, McIsaac (A), Robertson – Lafreniere, Dellandrea (A), Lavoie – Veleno, McShane, Noel – Hillis, Foudy, Dudas – Fonstad, McBain, Wouters. Sestavy:

Dostál (Dvořák) – Zábranský (C), Haš, Malík, Klejna, Doktor, Adámek – Lauko (A), Jeník, Kvasnica (A) – Pekař, Blümel, Čajka – Gajarský, Plášek ml., Střondala – Sklenář, Pytlík, Kropáček – Teplý. Rozhodčí: Mollard (SUI), Vikman (FIN) – Nikulainen (FIN), Shishlo (RUS) Počet diváků: 6530 Přejít na on-line reportáž Rusko Rusko : USA USA 1:5 (0:1, 1:0, 0:4) Góly:

22:26 Ischakov Góly:

08:48 Caufield (Wise, Emberson)

52:55 Farabee (Stastney)

57:22 Wahlstrom (Hughes, Stastney)

58:43 Wise

59:53 Hughes Sestavy:

Miftachov (Isajev) – Galeňuk (A), Romanov, Malyšev (C), Misjul, Žiljakov, Zamula, Žuravljov (A), Ochoťuk – Morozov, Dorofejev, Marčenko – Žabrejev, Kizimov, Zavgorodnij – Spiridonov, Rotenberg, Michajlov – Ischakov, Sorkin. Sestavy:

Knight (Deridder) – Eichwede-Wilde, M. Samuelsson (C), Miller, Stastney, York, Emberson (A), A. Samuelsson – Hughes, Wahlstrom, Farabee – Wise, Gruden, Caufield – Hain, Turcotte, Giles (A) – Janicke, Weiss, DeBoer – Pivonka. Rozhodčí: Alarie (Kanada), Holm (Švédsko) – Chaput (Kanada), Nordlander (Švédsko) Počet diváků: 7 499 Finsko Finsko : Bělorusko Bělorusko 5:2 (3:0, 2:1, 0:1) Góly:

01:40 Aaltonen (Lundell, Tanus)

10:28 Kakko (Utunen, Nousiainen)

14:39 Moilanen (Petman, Hirvonen)

27:39 Nousiainen (Moilanen, Petman)

35:33 Nordgren Góly:

21:53 Alistrov (Protas, Kazjanin)

41:59 Usov (Levšunov) Sestavy:

Annunen (Huhtamaa) – Kokkonen, Utunen, S. Salmela, Nousiainen, Seppälä, Honka, Thomson – Kotkaniemi, Nordgren, Kakko – Kupari, Ranta, Tanus – Aaltonen, Killinen, Lundell – Hirvonen, Moilanen, Petman – Nevasaari. Sestavy:

Tolopilo (Veremejčik) – Koljačonok, Solovjov, Škrabov, Boršjov, Kosnickij, Levšunov, Barkovskij – Masilevič, Piškajlo, Gotovec – Protas, Kazjanin, Alistrov – Krylovič, Usov, Oksenťjuk – Mežejnikov, Štěpanov, Sergeňja – Ažgirej. Švédsko Švédsko : Slovensko Slovensko 6:1 (1:0, 3:1, 2:0) Góly:

05:20 Westfält (Ginning, Nässén)

29:19 Pašić (Lundkvist, Berggren)

34:38 D. Gustafsson (Berggren)

39:58 Berggren (Pašić)

45:16 Wernblom

57:36 Berggren (Olofsson) Góly:

37:37 Dlugoš (Turan, Okuliar) Sestavy:

Lindbom (Eliasson) – A. Boqvist, Ginning, Björnfot, Lundkvist, Johansson, Andersson, Granberg – D. Gustafsson, Berggren, Pašić – Lilja, Fagemo, Olofsson – Bäck, Hoglander, Wernblom – Grewe, Nässén, Westfält – Jakobsson. Sestavy:

Vyletelka (Hlavaj) – Dlugoš, Turan, Ilenčík, Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, Huděc – Sojka, Džugan, Mrázik – Okuliar, Kováčik, Čajkovič – Ferenyi, Paulíny, Tkáč – Sarvaš, Zůbek, Čederle. Rozhodčí: Naumov (Rusko), Zrnič (Slovinsko) – Pardatscher (Itálie), Kovacs (Bělorusko) Počet diváků: 4 460