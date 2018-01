Hoši, z nichž budou šílet davy. Kdo na šampionátu dvacítek zaujal?

Rasmus Dahlin, Švédsko

Zázrak z Trollhättanu. Kouzelník na bruslích. Obránce, v němž se kříží přednosti slovutných krajanů Nicklase Lidströma a Erika Karlssona. A pravděpodobná jednička červnového draftu NHL, první švédská od Matse Sundina v roce 1989.

Fin Jani Lajunen (v modrém) atakuje Švéda Rasmuse Dahlina.

Dahlin se stane odměnou fanouškům za utrpení z výsledků jednoho z nejhorších týmů sezony 2017–18, který v ligové loterii získá nejvýhodnější volbu. Zatím se na kluzištích celé Země nevyskytl hoch, jenž by ohrožoval jeho výsostnou pozici v žebříčcích pro odvod branců.

Jeho umění svádí k podezření, že falšuje datum narození. Nevypadá na sedmnáct let.

V Buffalu potvrzoval, že stejně brilantně brání, jako vytváří šance v útoku. V sedmi partiích nasbíral šest asistencí, spokojit se musel nakonec se stříbrem. Byl zařazen do All Star týmu.

Tak chladnokrevného kanonýra Češi neměli od časů Milana Hejduka, mezi krajany dosud jediného krále střelců NHL. Na mistrovství světa přiletěl coby druhý nejproduktivnější chlapec juniorské QMJHL a v reprezentačním dresu dokazuje, jak šikovný je v koncovce.

Filip Zadina oslavuje svůj gól s českou střídačkou.

Trefoval se v přesilovkách. Když mužstvo potřebovalo zachránit ve čtvrtfinále s Finskem, právě on fortelnou tečí vyrovnal na 3:3. V semifinálové řeži s Kanadou se trefil dvakrát, prohru 2:7 ale neodvrátil. Byl zařazen do All Star týmu.

V zámoří navazuje na Švýcara Nica Hischiera, premianta loňského draftu. Stal se miláčkem obecenstva v Halifaxu, bydlí ve stejné rodině, na dražbě nadějí o něj bude velký zájem. „Ale jedničkou bude Dahlin, fajn kluk a výborný hokejista. Já chci být dvojkou,“ tvrdí. Proč ne?

Carter Hart, Kanada

V hlavě má uložené palčivé vzpomínky na loňské finále šampionátu dvacítek. Na ztracené vedení 4:2 ve třetí třetině a porážku v nájezdech s USA. „Nezapomněli jsme, nepřestaneme se prát, dokud nezískáme zlato,“ řekl pro The Hockey News. A to se povedlo.

Kanadský brankář Carter Hart zasahuje proti šanci amerických hokejistů v utkání pod širým nebem na mistrovství světa juniorů.

Jinak ale devatenáctiletý brankář špatné soubory (třeba laciné góly) z mysli maže. Trénuje v „mozkové posilovně“ s manželi Stevensonovými. John je mentální kouč, s trenérkou Jaci zase cvičí smysly – například pomocí vizualizace.

O jeho jedinečnosti svědčí rejstřík rituálů, jimiž se udržuje v pohodě. Po třetině zásadně opouští led jako poslední (při čtvrtfinále musel dlouho čekat, až do kabiny zmizí švýcarský náhradník). Léta snídá tři vejce, dva toasty a čokoládové mléko.

V NHL jej čeká kolosální úkol. Má se stát oporou Philadelphia Flyers, kteří už několik dekád marně vyhlížejí brankářského spasitele.

Casey Mittelstadt, USA

Když Američané v zimní slotě otáčeli bitvu pod otevřeným nebem proti Kanadě, právě on přihrál na všechny tři trefy svého týmu. Ovládl turnajové bodování s bilancí 4+7 v sedmi mačích.

Americký útočník Casey Mittelstadt dává gól do slovenské sítě.

Na šampionátu hrál vlastně doma. Jako osmičku si ho totiž v loňském draftu vybrali Buffalo Sabres. Nenechali se zviklat skutečností, že při jarních kombinovaných prověrkách branců nesvedl ani jeden shyb. Student University of Minnesota srší nadáním, úžasně vodí puk, s citem pro hru rozdává pasy a pohotově pálí.

Klim Kostin, Rusko

Nejnovější verze ruského hokejového tanku. Díky síle a stabilitě dovede tento bohatýr vozit zadáky na hřbetu, případně mezi nimi prokličkuje díky vytříbené technice. Precizně střílí a připomíná krajana Vladimira Tarasenka. Stejně jako on patří St. Louis Blues, byť zatím působí na jejich farmě v San Antoniu.

Klim Kostin z Ruska skóruje do švédské sítě v duelu hokejového mistrovství světa do 20 let.

Synek z řeznické rodiny ve městě Penza jako jediný ze jmenovaných v Buffalu nebojoval o medaile, stihl však soupeřům nasázet pět gólů. A další na jasně ozářených scénách jistě přidá.