Boleslav proti zdi. Litvínovského Kantora inspiroval k nule Pavelec

“On všechno vychytal. Byl to jeho zápas a jeho zásluhou Litvínov vyhrál,” soukal ze sebe zklamaný boleslavský útočník Petr Holík. I jemu Kantor několikrát na poslední chvíli překazil cestu ke gólu jako zátaras. “Když si teď vybavím, kolik jsem měl šancí, nevím, co k tomu říct. Špatné,” nechápal Holík.

Kantorovo boleslavské vystoupení opravdu trochu připomíná jakési zjevení. Šestadvacetiletý maskovaný muž je v této sezoně převážně litvínovským náhradníkem. Než přijel do Boleslavi, odchytal v extraligové sezoně jen 280 minut a ze šesti zápasů ani jeden nevyhrál. “I předtím jsem se cítil dobře, ale vždycky jsem dostal nějakou hloupou nebo nešťastnou branku. Byla to spíš smůla. Trénoval jsem dál, dělal jsem svou práci a čekal na šanci,” povídal.

34. kolo přehledně Podrobnosti o čtvrtečních zápasech hokejové extraligy

Ta šance přišla v Boleslavi. Jen v první třetině čelil sedmnácti střelám. “Je to lepší, než když jenom stojím v bráně. Ale samozřejmě jsem měl i obrovské štěstí. Boleslav jednou trefila tyčku, měla i další šance do prázdné brány. Jsou to pro nás důležité body,” říkal hrdina Kantor.

Aktuální inspiraci načerpal v NHL, povzbudil ho podobný příběh jiného českého gólmana Ondřeje Pavelce. “On se do brány taky moc nedostává, ale teď za Rangers vychytal nulu. Dělal jsem si srandu, že by bylo fajn, kdybych ho napodobil, ale moc jsem tomu nevěřil,” usmíval se Kantor.

Povedlo se a jeho Litvínov si v nabité dolní polovině extraligové tabulky trochu polepšil, už je jen bod za Boleslaví, jejíž postupné uvadání naopak dál pokračuje. Teď je desátá, tři body od sedmého místa, ale také jen bod od předposledního Liberce. To je pro ambiciozní tým obrovská výstraha.

“Náš výkon proti Litvínovu byl dobrý, jenže body zase nemáme. Každý bojoval, makal, jezdil na ledě - to si musíme přenést do dalšího zápasu a přidat k tomu góly,” nabádá Holík, hvězdná podzimní posila z ruského Čerepovce.

Závěr roku není v Boleslavi časem klidu a pohody. V prosinci tým vyhrál za tři body jediný z devíti zápasů, dohromady zapsal jen osm bodů z 27 možných. Slabota. O nepovedeném prosinci však Holík mluvit nechce: “My totiž máme nepovedenou celou sezonu. Snažíme se to každý zápas zlomit, ale zatím to nejde.”

I ve čtvrtek Boleslav bušila a bušila. Ale jak dát ten zatracený gól? Nic nevycházelo, včetně závěrečného Lencova trestného střílení, před nímž Kantor na poslední chvíli sháněl nápovědu. “Každé ráno před zápasem se díváme na nájezdy soupeřů, jenže já už zapomněl, co Lenc dělá. Tak jsem mávnul na Míšu Petráska (druhý litvínovský brankář) a on mi ukázal, že buď bude střílet mezi nohy, nebo na lapačku. Trochu jsem ho tam pak vylákal, šel tam napřed a on trefil můj beton,” vyprávěl Kantor.

Zeď zůstala stát a Boleslav už ji do konce ani nenaťukla.