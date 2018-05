Manažer boleslavských hokejistů: Chceme hrát pěkný a náročný hokej

Během rozehraného ročníku se do klubu na post sportovního manažera vrátil Jaromír Látal, aby pomohl nasměrovat mužstvo k lepším zítřkům. V posledních týdnech byl v jednom kole, telefonáty, schůzky, dohadování kontraktů.

Teď je kádr na příští sezonu prakticky složený.

„Do té skládačky potřebujeme dosadit ještě jednoho gólmana k Honzovi Růžičkovi, jinak už nikoho nehledáme,“ prozradil Jaromír Látal.

Začněme tím největším jménem. Michala Vondrku by v lize brala asi každá organizace. Bylo těžké ho získat?

Hodně s tím pomohl pan Plachý, majitel klubu. Svou roli hrálo i to, že je Michal Vondrka kamarád s Jakubem Klepišem. Takže od něj znal naši vizi, vyústilo to v dohodu. Chtěl bych ale upozornit, že žádné mužstvo není o jednom hráči. Jistě, máme Vondrku, ale skládáme tým tak, aby vše fungovalo komplexně.

Vondrka a Klepiš, dva dlouholetí kamarádi, dva zkušení útočníci, dva hračičkové s pukem. Nebudou to dva kohouti na jednom smetišti?

V žádném případě. Doplnili jsme sestavu o střední generaci a tihle dva tomu dají klid. Další zkušené máme v Hanzlíkovi s Pabiškou, to jsou všechno kluci se správným srdcem, kteří chtějí hrát hokej na špici.

Když už je řeč o těch zkušených, napadá mě ještě jedno jméno. Nebyl ve hře návrat kanonýra Radima Vrbaty, který ukončil kariéru v NHL?

Já jsem s ním osobně nemluvil, jen s jeho bratrem Davidem, který v boleslavském klubu pracuje. Bylo mi řečeno, že Radim už nechce hrát. Já tomu docela rozumím, jednou ten konec musí u každého nastat. Takže tohle spojení není na pořadu dne.

Michal Vondrka a navrch David Šťastný, Martin Pláněk a Slovák Pavol Skalický. To vypadá, že se Boleslav při získávání posil soustředila výhradně na reprezentanty...

Šťastný hraje výborně, Plánek to samé, během sezony nemá výkyvy. Skalický má tah na branku, od všech tří si hodně slibujeme.

Právě Skalický bude pro české fanoušky docela novým jménem. Můžete ho trochu představit?

Nejprve řeknu, že nejsem zvyklý mít v týmu příliš cizinců. Sázím spíš na Čechy. Ale Skalického jsem sledoval opravdu dlouho a mám z něj výborný pocit. Měl i jiné nabídky od předních českých klubů a vybral si nás. Čekáme od něj dobrý pohyb, je fyzicky zdatný a důrazný.

Už zaznělo, že potřebujete po odchodu Američana Maxwella gólmana, což je klíčkový post. Neděsí vás trochu, že ho ještě nemáte?

Máme začátek května, času i prostoru je dostatek. Nějaká jména jsou ve hře, hledáme.

Když probereme odchody, vypadá to, že dotujete kádr velkého rivala z Liberce. Odešli tam Radan Lenc i Jakub Valský.

Lenc byl v Boleslavi kmenový hráč, u něhož bylo cítit, že chce změnu. Ono to je pro některé hráče v kariéře důležité, jednou za čas potřebují to prostředí obměnit. Rozhodl se, jak se rozhodl, má pocit, že se posune v kariéře dál. Valskému vypršela smlouva a nabídku na novou od nás nedostal.

Je ještě někdo další, s kým podobně nepočítáte?

Nový kontrakt nebyl předložen ani Tomáši Urbanovi. V týmu nebudou ani Richard Nedomlel, Petr Holík, Lukáš Nahodil a Vojtěch Němec.

Loni klub opustil Tomáš Hyka, nyní Radan Lenc. Z úderné sehrané trojky tak zbyl už jen Pavel Musil, jemuž se však v předchozí sezoně nedařilo. Máte recept, jak ho bez parťáků oživit?

V tomhle s vámi souhlasím. Mluvil jsem s ním a budu s ním dál mluvit. Říkám mu, že ho chci vrátit na úroveň, na níž byl před dvěma roky. Dokonce jsem si to stanovil jako svůj velký soukromý úkol, udělám pro to maximum. Pavel potřebuje zase hrát hokej plný bruslení a nasazení.

Po nějaké době se v týmu sejdete se synem Martinem, který se do Boleslavi vrací z Hradce Králové. Přál jste si ho do mužstva?

Tahle otázka mě provází stále dokola. My už jsme společně prošli několik klubů. Je to zkušený hráč, v extralize už má odkrouceno 500 zápasů. Má boleslavské srdce a kvalitním pohybem nám zapadá do systému, jakým se chceme prezentovat.

Jaké máte plány s mladými útočníky Najmanem, Flynnem či Kousalem, kteří už loni patřili do kádru?

K tomu se nyní nedá moc říct. Jsou v kádru 25 lidí a s největší pravděpodobností půjdou do první ligy, odkud si je v případě potřeby vezmeme zpět. Jde o šikovné kluky, kteří potřebují získat zkušenosti.

Máte ještě na soupisce prostor, pokud by se nabízela kvalitní posila last minute?

Kromě brankáře nikoho nehledáme, směrem k rozpočtu to máme nějak nastavené. Ale nemohu nic vyloučit, třeba až v srpnu se něco naskytne, uvidíme.

Prozradíte, proč v klubu skončil asistent Viktor Ujčík?

Hlavní trenér Vladimír Kýhos dostal volnou ruku, aby si realizační tým vybral sám.

Když to na závěr trochu odlehčím, tak povím, že na papíře vypadá Boleslav zase hodně dobře. Co říkáte?

Souhlasím (smích). Jenže papír je papír a skutečnost pak bývá často jiná, to už se tady v Boleslavi ví. Začínáme od nuly, chceme hrát pěkný a náročný hokej, získat zpět přízeň fanoušků. S majitelem klubu i vedením jsme vedli dlouhé debaty a na posilách jsme se na devadesát procent shodli. Tlačíme na pořádnou přípravu, hráčům věříme, mužstvo se musí pořádně semknout.