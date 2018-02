Budějovice udělaly tlustou čáru za základní částí. Je tu play-off

A Jihočeši do něj půjdou z druhého místa tabulky. To už bylo dlouho jasné. Nic na tom nezměnila ani porážka v posledním kole základní části, kterou si svěřenci trenérů Mariana Jelínka a Luboše Roba přivezli z Přerova. Domácímu celku podlehli 3:5.

Jihočeši nastoupili na Hané v okleštěné sestavě. Nehrál třeba kapitán Kutlák. V sestavě nebyli Vráblík, Fillman nebo Pavlin, který se vrací z olympiády. K zápasu nejeli ani útočníci Nedorost, Vampola nebo Květoň.

„Ze své pozice už jsme postavení v tabulce nemohli ovlivnit. Proto jsme nechali zkušenější hráče odpočívat. Chtěli jsme se podívat na další možnosti. V úterý nás čeká důležitější zápas,“ přiznal asistent trenéra Jelínka Luboš Rob starší.

Přesto se hosté dostali první do vedení. Trefil se Dostálek, který zrovna z Přerova do Budějovic přišel. Ale ve druhé třetině domácí čtyřmi góly otočili. A stíhací jízda Motoru ve třetí třetině už nestačila. Ve hře bez brankáře Přerov pečetil výsledek.

Program play-off Čtvrtfinále

Motor ČB - Havířov úterý 17.30

Motor ČB - Havířov středa 17.30

Havířov - Motor ČB sobota 17.00

Havířov - Motor ČB neděle 17.00



případně

Motor ČB - Havířov 6. 3. (17.30)

Havířov - Motor ČB 8. 3. (???)

Motor ČB - Havířov 10. 3. (17.00)



Pokud Motor ve čtvrtfinále, které se hraje na čtyři vítězné zápasy, uspěje, semifinále pro něj začne domácím dvojzápasem 13. a 14. března.

„Myslím si, že to byl dobrý zápas z obou stran. Kluci byli hodně natěšení na utkání. V první třetině to bylo znát. My jsme za stavu 1:0 ve druhé třetině dostali minimálně dva hodně laciné góly. Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, což se nám taky podařilo a pak jsme vsadili všechno na power-play. Teď už se všichni těšíme na play-off,“ dodal Rob.

Ano. Na včerejším tréninku udělali trenéři za dosavadním průběhem sezony podle svých slov tlustou čáru. Nikdo nezakrývá, že druhé místo bylo pod původním plánem, ani to, že hlavně ve venkovních zápasech se v posledním měsíci Motoru nedařilo.

„Po základní části budete čtvrtý, postoupíte do baráže a pak do extraligy a všichni budou říkat, že to byla úspěšná sezona. Nebo budete první a vypadnete hned v prvním kole play-off. Proto to neberu jako závazné hodnocení. Na druhou stranu, ať to nevypadá alibisticky, byla tam řada zápasů, které jsme na krev nehráli. Ano, jedním z cílů bylo vyhrát základní část, ale určitě to nebyl ten hlavní,“ upozorňoval hlavní kouč Marian Jelínek.

Podle Luboše Roba teď Jihočeši začínají prakticky od nuly. Nechtějí se dívat moc dopředu, ale zároveň chtějí první krok, který je vždycky hodně důležitý, zvládnout. „Takhle jsme to řekli hráčům,“ dodal Rob.

Ani jméno soupeře pro českobudějovické trenéry není překvapivé. Už delší dobu s ním více méně počítali.

A pro diváky je zatím dobré to, že ještě včera odpoledne nebyl problém na první dva zápasy sehnat lístek. Dají se kupovat stejně jako na základní část přes internet nebo ve fanshopu. Jejich cena oproti základní části stoupla. Na sezení stojí od 180 do 220 korun podle sektoru. Na stání jsou za 160. Tyhle ceny platí, pokud lístky koupíte do 48 hodin před utkáním, pozdější nákup znamená přirážku 20 korun. Už před sezonou klub upozorňoval na to, že na play-off děti do 130 centimetrů výšky a šesti let věku nebudou mít vstup zdarma.

První dva čtvrtfinálové zápasy se budou hrát zítra a pozítří v Českých Budějovicích. Odvety jsou v plánu v sobotu a v neděli v Havířově.