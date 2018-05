MS V HOKEJI

„Z hráčské kariéry se mi vybavuje každé vyhrané utkání, takže většina, protože jsme jich se Slováky moc neprohráli. Takže bych chtěl, aby to tak dopadlo i v sobotu,“ usmál se reprezentační asistent Jaroslav Špaček.

Národní tým absolvoval poslední plnohodnotný trénink v pátek v Kodani, ve vedlejší hale se svěřenci hlavního kouče Josefa Jandače vystřídali právě se Slováky, kteří se na vzájemný souboj hodně těší. Aby ne, když mají na soupisce dvanáct borců působících v extralize.

Naši východní sousedé se pustili do neodvratitelné přestavby kádru, jehož podoba by měla vykrystalizovat příští rok, kdy se šampionát koná v Bratislavě. Přestavbou prochází i jejich herní styl, který se pod vedením kanadského kouče Craiga Ramsaye zaměřuje více na defenzívu a taktickou připravenost.

Takže jaký posun zaznamenal Špaček? „Je pravda, že Slováci na olympiádě díky tomu porazili Rusáky, ale pak místo toho, aby udělali čtvrtfinále, nedokázali nic a všechno prohráli. Takže nevím, jestli se dá mluvit o nějakém stylu. Bohužel, takhle to je.“

Přestavbou ovšem prochází na mistrovství i český výběr. Spousta hráčů nemá s tak velkou akcí zkušenosti, a proto Špaček bez vykrucování řekne: „Spoléháme hlavně na Řepíka s Červenkou, protože to jsou reprezentační lídři a mladým klukům pomůžou. Díky nim bychom měli být rychlejší, důraznější a agresivnější.“

S jakou sestavou Češi na úvod turnaje vyrukují, to je zatím neznámá, protože trenéři odmítli prozradit, koho na soupisku zapíšou a koho ne. Jejich úvahy ovlivňují i zranění. Definitivní rozhodnutí závisí také na zdravotním stavu řady hráčů.

Například u obránce Jakuba Krejčíka stále není úplně jasné, zda je fit po zranění břišních svalů. Den před zápasem proto absolvoval speciální desetiminutový zátěžový test, po kterém se ukáže, jak na to je. „Počkáme na vyjádření doktora a i jeho samotného, jak se bude cítit v sobotu, protože podobné se tahle zranění většinou rozleží do druhého dne,“ přibližuje Špaček.

V útoku nebyl úplně fit Robin Hanzl. Podle reprezentačního asistenta je otazníků víc, a proto bude realizační tým co nejdéle oddalovat oficiální zapsání hráčů na soupisku. Na ni mohou být hráči uvedeni nejpozději dvě hodiny před začátkem zápasu.

Český tým čeká v Kodani těžký vstup do turnaje, protože na úvod narazí na všechny čtyři největší konkurenty v boji o čtvrtfinále, případně o co nejlepší umístění - Švédsko (v neděli), Švýcarsko (v úterý) a Rusko (ve čtvrtek). I proto je tolik důležité zvládnout zápas se Slováky.

„Začátek je těžký vždycky. Samozřejmě potřebujeme bodovat s týmy, které jsou papírově nahoře. Chceme začít dobře kvalitním týmovým výkonem. To je nejdůležitější. Víme, že hned v neděli jdeme na Švédy, kteří jsou tady v obrovské formě a ve velké sestavě. Pro nás i pro Slováky by bylo vynikající, kdybychom urvali co nejvíc bodů hned na začátku,“ ví Špaček.

Podle něj napětí cítit a očekává, že výsledek zápasu bude záviset na tom, kdo zvládne líp trestat chyby soupeře.