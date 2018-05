Boston v noci z neděle na pondělí vypadl ze Stanley Cupu, když nestačil ve druhém kole na Tampu 1:4 na zápasy. Zástupci národního týmu byli s oběma borci dopředu domluvení, jen čekali na potvrzení jejich rozhodnutí.

To přišlo, teď však bude záležet na lékaři bostonského klubu, který po středeční prohlídce určí, zda jsou schopni absolvovat světový šampionát. Tak to Fischerovi řekl jeho americký protějšek Don Sweeney.

Zatím však stále není jasné, kdy by oba Davidové k českému týmu připojili, respektive kdy naskočí do zápasu.

„Nehraje pro nás časový posun vůči Spojeným státům. Oba jsou to hráči na nejvyšší světové úrovni a když se zapojí, budeme nadšení. Určitě nebudeme tlačit, aby to bylo co nejdřív. Až kluci budou chtít přijet, tak přijedou. My na ně budeme čekat s otevřenou náručí,“ přiblížil postoj reprezentace Fischer.



Ze hry ve Stanley Cupu je i Tomáš Hertl, ten však dopředu avizoval, že letos do Kodaně nedorazí. Důvody jsou dva: 1. bude vyjednávat o nové dlouhodobější smlouvě se San Jose, 2. nechce riskovat zranění vzhledem ke své historii s problematickým kolenem, které letos vydrželo celou sezonu.

Existuje ještě někdo, kdo by mohl teoreticky posílit národní mužstvo? Variant už moc není, v úvahu připadají jen obránci Michal Kempný s Jakubem Jeřábkem, kteří však momentálně vedou 3:2 na zápasy v sérii s Pittsburghem. Za ten hraje forvard Dominik Simon. To je vše.

„V tuhle chvíli nedokážu na tuhle otázku odpovědět,“ potvrdil Fischer.



Reprezentační kouč Josef Jandač může na soupisku pro mistrovství světa dopsat ještě tři hráče do pole, pokud tedy dorazí Pastrňák s Krejčím, pak zbyde jediné. V Kodani mají mezi nehrajícími náhradníky největší šanci obránce Jakub Krejčík a útočník Robin Hanzl, oba však trápí zdravotní problémy.