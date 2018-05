Budou hrát hrát Krejčí s Pastrňákem v jednom útoku?

Nějakou představu mám, ale zatím ji nebudu ventilovat. V tuhle chvíli můžu říct jen to, že oba přijedou. Proto jsme před zápasem se Švýcary dopsali na soupisku Jakuba Krejčíka. Tím je to uzavřené a budeme hrát na osm obránců a čtrnáct útočníků.

S výkonem proti Švýcarsku, které jste porazili po nájezdech 5:4. ale asi spokojený nejste, viďte?

Vyhráli jsme za dva body, což v zápase, kdy jsme hráli 26 minut v oslabení a ještě čelili trestnému střílení, je pomalu zázrak. Pochopitelně disciplína je špatná, máme špatné starty. Nedokážeme soupeře dostat pod tlak, abychom se dostali do vedení. A protože dotahujeme nebo otáčíme zápasy, tak to stojí spoustu sil.

Kolik to stálo nervů vás osobně?

Hodně no. Potom vám to už utíká z rukou, to už se nedá. Nejdřív to zkoušíte po zlým, pak po dobrým a tak dokola. Střídá se to. Není možné, abychom celý zápas ječeli po hráčích, to nikdo nechce. Ale ti kluci si to musí uvědomit.

Co jste si říkal na začátku na druhé třetiny, kdy vám Švýcaři odskočili o dva góly?

Nebylo nám úplně dobře. Jelikož jsme měli čtyři vyloučení, tak se nám ani nehrálo dobře a nakasírovali jsme z toho góly. V předbrankovém prostoru máme strašný nedůraz. Tam aby se z toho Francík zbláznil.

Štve vás, že řada vyloučení byla za fauly v útočném pásmu?

Já jsem úplně všechny neviděl, ale je to pravda. Takže jsme chodili ven za úplné nesmysly, zbytečně. Možná některá vyloučení byla nešťastná, nevím, to se budu muset teprve podívat, ale stálo nás to skoro polovinu zápasu v oslabení. A během té doby polovina týmu nehraje a druhá je přetížená. To bere sílu.

Těší vás aspoň, že tým dokázal výsledek otočit?

Máme dva body, což je dobře. Ale je tam ALE. Jsou pozitiva a negativa. Pozitivum je, že jsme dvakrát po sobě stáhli dvoubrankové manko, negativum ta vyloučení. Čekají nás Rusové, což si proti nim nemůžeme dovolit. Rusové mají myslím více než 60% úspěšnost v přesilovkách. To by bylo smrtící.

Zažil jste v nároďáku tak divoký zápas?

Asi jo, ale na mistrovství spíš ne.