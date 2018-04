MS V HOKEJI

4.-20. května

Brankáři: Scott Darling (Carolina/NHL), Keith Kinkaid (New Jersey/NHL), Charlie Lindgren (Montreal/NHL)

Obránci: Connor Murphy, Jordan Oesterle (oba Chicago/NHL), Will Butcher (New Jersey/NHL), Quinn Hughes (University of Michigan/NCAA), Nick Jensen (Detroit/NHL), Alec Martinez (Los Angeles/NHL), Neal Pionk (NY Rangers/NHL)

Útočníci: Cam Atkinson, Sonny Milano (oba Columbus/NHL), Blake Coleman, Brian Gibbons (oba New Jersey/NHL), Alex DeBrincat, Patrick Kane (oba Chicago/NHL), Johnny Gaudreau (Calgary/NHL), Chris Kreider (NY Rangers/NHL), Dylan Larkin (Detroit/NHL), Anders Lee (NY Islanders/NHL), Derek Ryan (Carolina/NHL), Tage Thompson (St. Louis/NHL), Colin White (Ottawa/NHL).