Má větší šanci Pešán, Říha, či Varaďa? Zástupce svazu: Rozhodne hlasování

V souvislosti s národním týmem padá spousta jmen, naposledy Miloš Říha. Jak to je?

Můžu potvrdit, že naši první dva kandidáti, Martin Straka a Libor Zábranský, z různých důvodů naši nabídku odmítli, což respektujeme. Poté byli osloveni další tři. V abecedním pořadí Filip Pešán, Miloš Říha a Václav Varaďa. Výkonný výbor, který s tím byl seznámen, zasedal 2. května, další výkonný výbor je 7. června. Rozhodnutí o novém trenérovi nezáleží na jednom člověku, ale na kolektivním orgánu. Jakýkoli návrh musí získat šest hlasů.

Generální sekretář hokejového svazu Martin Urban

Dozví se tedy veřejnost nového trenéra reprezentace právě 7. června?

Ano, můžeme očekávat, že se tak s konečnou platností stane.

Jaké je konkrétní pořadí tří trenérů, s nimiž budete jednat?

Vím ho, ale nechci ho teď říkat. Když bych dnes vyslovil jedno jméno, pozítří už to klidně může být to druhé nebo třetí. Odmítám teď spekulovat, bude to mít určitý proces. A opakuji, rozhodovat bude 7. června výkonný výbor.

Jednáte tedy v současné době se všemi třemi adepty?

Prezident svazu Tomáš Král je nyní v Kodani na mistrovství, takže v současné době nejednáme s nikým. Oslovili jsme ale všechny tři zmíněné trenéry a budou osloveni znovu. Konkrétní pořadí vám neřeknu.

Prozradíte, proč jste si vytipovali právě tato tři jména?

Začnu od nejstaršího Miloše Říhy, který je v uvozovkách na řadě, má svůj věk. Druhou koncepcí je dosadit někoho mladšího, který bude mít perspektivu. Je na výkonném výboru, kterou cestu a filosofii si nakonec zvolí. Všichni splňují určitou kvalitu. Jsme přesvědčeni, že každý z těch tří by byl respektován. Trénovat národní tým a být pod tlakem totiž není jednoduché.

Co přesně znamená, že je Říha „na řadě“?

Že nikdy nedostal šanci u národního týmu. Osobně si myslím, že je renomovaný trenér, který toho hodně dokázal. Mimo jiné trénoval i nejbohatší klub v Evropě v Petrohradu. Vláďa Vůjtek taky dostal šanci velmi pozdě, ale takový je život.

V minulosti jste preferovali trenéra bez klubového zatížení. Platí to?

Samozřejmě je to jedno z kritérií. Pokud máte kvalitní kouče, a my si teď vybíráme ze tří zajímavých možností, tak je vždycky lepší, aby měl na reprezentaci čas. Aby si jen neodskočil od klubu k národnímu mužstvu.

Takže byste chtěli, aby nový trenér nevedl současně klub? Pešán je u Liberce, Varaďa zase v Třinci...

Nebylo to postavené jako podmínka. Respektujeme, že pokud bude zvolen head coach, měl by také přijít se seznamem spolupracovníků, s nimiž chce dělat. To je také součástí toho, jestli to bude akceptovatelné. Kritérií je ale více.

Jak dlouhá by měla být smlouva pro nového trenéra?

Je to velmi individuální záležitost. Ať se jedná o klub nebo národní mužstvo, jsou trenéři, kteří by chtěli delší smlouvu, jiní zase akceptují spíše roční smlouvu. Je to zase věc jednání, Tomáš Král se teď vrací do České republiky a jednání otevře.

Když se novináři v pondělí Pešána ptali, jestli byl reprezentací osloven, odvětil, že ne. Byl tedy osloven?

Byli osloveni všichni tři.

Jste přesvědčen, že 7. června se veřejnost jméno nového trenéra opravdu dozví?

Myslím, že je to opravdu reálné. Opravdu ale nemůžu mluvit za výkonný výbor, potřeba je alespoň šest hlasů.

Nebyli jste na svazu trošku překvapení, kolik práce letos dává shánění nového kouče?

Jsme spíš v pozitivnější situaci než v negativní. Kandidátů je totiž víc. To je má odpověď.