Už vám mladí přestali vykat?

Jo, to se už povedlo. Vyřešili jsme si to.

A co respekt, ten zmizel také?

Ze začátku byl veliký, teď už jsme sehranější a semknutější. Po dvou zápasech každý ví, co může od druhého očekávat. Nálada je uvolněnější.

V obraně je největším talentem Filip Hronek. Co na něj říkáte?

Zápas proti Švédům se mu povedl úplně neuvěřitelně. Jsem rád, že máme mladé talenty, kteří podle mě udělají díru do hokejového světa. Hronek klidně může příští sezonu prorazit do NHL. Detroit shání obránce jako je on. Šanci určitě má.

Cítíte povinnost mladé učit?

Na začátku je potřeba si něco říct, což zvládá úplně bravurně Tomáš Plekanec. Je schopen vytáhnout malé detaily, které se neřeknou. I během zápasu si něco řekneme. Důležité je ale jít příkladem. Když něco sám děláte, mladí to pak budou dělat taky. Ale nebojím si vzít slovo v kabině, když je potřeba.

Musíte hrát s ohledem na složení kádru jiný hokej než loni v Paříži?

Herní systém se nezměnil, hokej zas tak jiný není. Ze začátku na nás byla vidět nervozita, teď už si ale kluci začínají věřit a dostávat se do toho. Loni jsme na MS měli víc zkušenějších kluků, takže byla vidět herní vyspělost hned od začátku. Trenéři po nás chtějí, abychom šli od nejhoršího výkonu k nejlepšímu. Pracujeme na tom.

Letos je to poprvé, co je na MS tolik mladých hráčů. Vidíte v nich potenciál, že udrží reprezentaci na stejné úrovni?

Myslím, že jo. Funguje to i v ostatních týmech, které berou mladé hráče. Amerika bere mladé už léta, dává se prostor novým. Je to něco, co funguje, tak proč ne? Uvidíme, jak se to letos vyvrbí.

Myslíte, že už nastala doba na přerod? Abychom nezaspali jako Slováci?

Myslím, že i loni bylo v týmu pár mladých kluků. Vždycky se bere pár mladých, aby získali zkušenosti. Letos jsme v podstatě nezkušený tým, ale zatím se nám to vyplácí.

Jste v kontaktu s tátou?

Jo jo, píšu si s ním. Pořád mi zdůrazňuje, abych víc střílel a dával víc gólů. Zatím jsem to nenaplnil. Ale pár střel jsem už měl, které tam skoro padly.

Všímáte si, že řada českých střel je zblokovaných? Kde je chyba?

Určitě to není příjemné, protože se celou dobu snažíme dostat puk před bránu. Na tom jako obránci musíme zapracovat, musíme se víc hýbat na modré, naznačit a poslat to okolo. Mohla za to asi nervozita. Slováci navíc hráli takový defenzivní hokej s pěti hráči před bránou, takže to bylo těžké prostřelit. Ale to není výmluva.

Jak se srovnáváte s metrem rozhodčích?

No, to je nejzajímavější tady. Nevím, jestli se s tím dá nějak srovnat. Je to prostě jinak pískaný. Úplně nevím, co můžu říct, a co ne, takže bych to nechtěl rozebírat.

Začal jste podobně jako loni v Paříži, kde přišel střet s Girouxem a tady...

... tady jsem vůbec nečekal, že ten protihráč půjde dolů takhle snadno. To jsem byl hodně překvapený a hořký. Kdyby to bylo v NHL, tak si ho ještě najdu.

Vždyť jste si to s tím protihráčem jel vyříkat.

No, vyříkat...

Neříkal jste mu: To jsi nemusel padat?

To nebudu prozrazovat, co jsem mu říkal. Určitě to nebylo nic příjemného.

Vytočilo vás to o to víc, že Slováci dali hned gól, co?

Přesně tak. Dali ho vlastně za tři vteřiny a já se ani nestihl uklidnit. Ještě jsem byl ve vášních.

Je to tím, že tady nejsou rozhodčí tolik komunikativní jako v NHL?

To si nemyslím, proti Švédům jsme měli rozhodčího z NHL. Je to jiný metr. Kluci z Evropy nejsou zvyklí na tvrdší styl, nebo my nejsme zvyklí, že se píská všechno. Je to jedno s druhým.

Jaškin s tím měl problémy proti Slovákům. Je potřeba se víc kontrolovat?

Tak tak. Říkali jsme si to v kabině, ale na ledě je spousta emocí, všichni do toho chtějí dát všechno. Je těžké v daný moment udělat krok zpátky. Jsem rád, že kluci makají a dávají do toho všechno. Tvrdé fauly se pak občas stávají. Dá se to spíš omluvit než zbytečné hákování místo toho, aby to člověk dobruslil.

Čekají vás Švýcaři, už jste je viděl?

Jo, viděl, mají takové hnědé kalhoty. Vypadají dobře, ale hrát jsem je ještě neviděl. Bude to těžký zápas, čeká nás jiný styl, budeme se muset připravit. S tím, že musíme mít lepší začátek. Herně na to určitě máme.

Berete to jako klíčový zápas, protože pak vás čeká Rusko, potřebujete vyhrát...

Určitě by bylo nepříjemné nemít ani jednu výhru za tři body po třech duelech. Pro naše sebevědomí je to nadmíru důležité. I pro to, že Švýcaři porazili Slováky. Bude se hrát o to, kdo bude v tabulce výš. Je to určitě jeden z nejdůležitějších zápasů turnaje.