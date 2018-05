MS V HOKEJI

Slovensku se na šampionátu moc nedaří. V prvním zápase sice potrápilo českého favorita, v dalším střetnutí se Švýcarskem už totálně propadlo a s přímým konkurentem o čtvrtfinále prohrálo 0:2.

„Je to doba, co Slovensko postoupilo do další fáze, takže to je náš cíl. Ještě máme čtyři zápasy. Na Francii budeme připraveni,“ upozorňuje útočník Dávid Bondra.

Francouzi na rozdíl od minulých let nedokázali favority potrápit a dvakrát odešli s výpraskem (s Ruskem 0:7, se Švédskem 0:4). Jediný úspěch zaznamenali proti Bělorusku.