Hvězdou přes noc. Jsem rád i kvůli předchozí kritice, nezastírá Kořenář

Po překvapivém postupu mu telefon zaplavila lavina gratulací. „Odepisoval jsem na ně asi tři hodiny, bylo jich strašně moc. Tolik jsem jich jich v životě neměl,“ vypráví dobře naladěný Kořenář.

Do té doby se na vás, české gólmany, snášela kvůli nevýrazným výkonům spíš kritika. Vnímal jste ji?

Co si budeme povídat, v Čechách asi nepotěšíte nikoho s ničím. Určitě jsem byl moc rád, že se mi čtvrtfinále povedlo. Myslím si, že každý by se měl starat hlavně sám o sebe a pak teprve něco říkat.

Pomáhá vám proto důvěra, kterou máte od trenéra Pešána?

Člověka určitě hodně podpoří, když mu trenér řekne, že mu věří. Snažíte se potom udělat všechno pro to, abyste mu to vrátil a jeho slova potvrdil.

O Canada! Jaké vlastně mohou být ambice hokejových juniorů po postupu do semifinále?

Jak zvládáte ten tlak, který je na vás coby českou jednička vytvářený?

Když je člověk v takovém zápřahu, jako jsem byl v utkání s Finskem, tak nemá čas přemýšlet. Musím přiznat, že po první třetině jsem byl hodně unavený. Když na vás létá tolik střel, tak se ale rychle dostanete do tempa a potom ji už tolik nevnímáte. Na Kanadu v semifinále už budeme dobře připravení.

Věříte, že ji můžete odolávat stejně dobře?

Určitě na mě půjde zase hodně střel. V každém případě si chci utkání co nejvíc užít. Budu se snažit chytat stejně dobře jako proti Finům. Vyšlo mi to a měl jsem velké štěstí, což k tomu ale určitě patří. Kluci hráli také výborně. Snad nám to zase vyjde. A když ne, tak musíme urvat bronz.

Neděsí vás debakl 0:9, který jste od Kanady inkasovali těsně před mistrovstvím?

Hlavně máme kvůli tomu výprasku o to větší motivaci. Uvidíme, jak bude utkání vypadat. Podíváme se na video, abychom zjistili, jak Kanada změnila oproti přípravě taktiku. Musíme si pohlídat jejich dobré hráče. Snaží se hrát hodně až do prázdné brány, musíme si dát pozor na odražené puky a dávat je co nejrychleji pryč. Když už nevyhrajeme, tak je budeme chtít alespoň co nejvíce potrápit.

Kanaďané budou velkým favoritem. Může to být pro vás výhoda?

Jasně, můžeme jenom překvapit. Třeba nás podcení, potom se může stát cokoli. Pokud se nám povede dát dva nebo tři rychlé góly, můžou se z toho sesypat a my už pak můžeme vedení udržet až do konce. Nikdo zatím neví, jak to dopadne.

Těšíte se i na to, že by měla přijít do ochozů konečně vyšší návštěva?

Na to se také těším, protože v tomto ohledu to tady zatím není nic moc. Lidi v Buffalu na hokej moc nechodí.

Jak vlastně vycházíte s dalšími gólmany Jakubem Škarkem a Milanem Kloučkem?

Vycházíme spolu výborně. Sranda musí být, to je vždycky na prvním místě. Jak se říká, gólmani jsou trochu jiní, takže máme takový svůj vlastní svět. S kluky je to tady parádní.

Nakolik vám pomáhá kouč gólmanů Láska, jehož po postupu chválil i hlavní trenér Pešán?

Hodně se díváme na video a zaměřujeme se na soupeřovy nejnebezpečnější hráče. Den před zápasem si k nim vždy něco řekneme, před utkáním už spolu tolik nekomunikujeme.