Hokejová osmnáctka na světový bronz nedosáhla, podlehla Švédsku

Svěřenci Davida Bruka, kteří kvůli zranění nemohli spoléhat na tradiční oporu brankáře Dostála, prohrávali po první třetině 1:3. Přestože se po gólu Teplého radovali ze snížení na 2:3, Švédové do konce utkání náskok ještě zvýšili a slaví bronz. Pro český tým se však přesto jedná o nejlepší umístění od roku 2014, kdy česká osmnáctka slavila ve Finsku stříbro.

Ačkoliv trenéři neměli v plánu měnit sestavu, která dokázala porazit Kanadu a nastoupila i do semifinále proti USA, zranění brankářské jedničky Lukáše Dostála jim nedalo jinou možnost. Podruhé na turnaji tak od začátku chytal Daniel Dvořák.

ON LINE Zápas jsme sledovali minutu po minutě

Českým reprezentantům se stejně jako v semifinále nepovedl začátek a už v páté minutě inkasovali. Ginning napřáhl na modré čáre a puk usměrnil za Dvořákova záda přesnou tečí těsně před brankou Oskar Bäck. Češi navíc v deváté minutě inkasovali v oslabení po vyloučení Jeníka podruhé. Dvořák neudržel puk v lapačce, dostal se k němu Gustafsson a našel osamoceného Nikolu Pašiče, který už neměl problém poslat puk do odkryté branky a zvýšit na 2:0.

Svěřenci trenéra Bruka dokázali reagovat ve 14. minutě, kdy byl v perfektní pozici před brankářem Karel Plášek, který nejprve tečoval a následně sám dorazil střelu kapitána Zábranského. Přesto do kabiny odcházeli Švédové s dvoubrankovým vedením, protože vyloučení Kropáčka potrestal střelou mezi Dvořákovy betony Marcus Westfält.

Čeští mladíci se ale nevzdali čtyři minuty před polovinou zápasu opět prohrávali jen o gól. Kropáček dostal puk zpoza branky až na hůl Michala Teplého, který ho důrazně procpal skrze Lindboma až do sítě. Švédové však využili nedisciplinovanosti Čechů. Druhý přesilovkový gól vstřelil při vyloučení Adámka Filip Johansson, ke kterému se dostal odražený puk a z první ho poslal na bližší tyč.

Ideální vstup do třetí dvacetiminutovky mohl zařídit Haš, který ale v početní výhodě pálil pouze do tyče. A tak znovu udeřil soupeř. Do tříbrankového vedení poslal Švédy Adam Ginning, jenž se trefil z levého kruhu přesně pod horní tyčku Dvořákovy branky.

Český tým se pokusil v závěrečných minutách o gól, který by ještě znamenal naději, Švédové ale konec zvládli zkušeně a bez výraznějších problémů. Tým okolo kapitána Zábranského tak po prohře 2:5 končí turnaj na čtvrté místě.