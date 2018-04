Máme chuť a sebevědomí, hlásí trenér osmnáctky Bruk před semifinále

„Euforie vyprchala, ale máme chuť a sebevědomí. Američané budou favorité, budou se těžko bránit, ale i Kanada měla velmi dobrý tým a my přes ni dokázali postoupit,“ nevzdává se před duelem s favorizovanými USA Bruk.

USA - Česko Sledujte od 16.30 online.

Američané mají v týmu několik hvězd v čele s Jackem Hugesem, s jedenácti body za čtyři góly a sedm asistencí nejproduktivnějším hráčem turnaje a potenciální jedničkou draftu NHL příští rok.

„Jsou velmi dobří v ofenzivě, bruslí a forčekují. Mají šikovné hráče, kteří půjdou vysoko na draft. Mají kvalitu, mají všechno, ale hrát se s nimi dá,“ vyzdvihuje český trenér přednosti amerického týmu.

Postup do semifinále zajistil českým hráčům také výraznou podporu z České republiky. Celému týmu přicházely gratulace a jejich boje o medaili budou moci sledovat diváci i na obrazovkách České televize. „Tu největší euforii nevnímáme, protože nejsme v Česku. Tady jsme trochu izolovaní, ale moc si vážíme, že jsme vyhráli proti Kanadě a že jsme v semifinále,“ těší Bruka.

Trenéři nemají důvod zasahovat po úspěšném čtvrtfinále do složení pětek. „Budeme chtít hrát podobně jako proti Kanadě. Sestavu neměníme, do branky nastoupí opět Lukáš Dostál,“ potvrdil trenér českých hokejistů do 18 let.