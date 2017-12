Hokejoví junioři porazili Švýcary a skončí ve skupině druzí, či třetí

Hokej

Dalších 6 fotografií v galerii Švýcarský brankář Philip Wüthrich zasahuje proti střele českého útočníka Filipa Zadiny v utkání na MS hráčů do 20 let. | foto: IIHF

pro 31 2017

Buffalo (Od našeho spolupracovníka) - Čeští hokejoví junioři zakončili základní skupinu B na světovém šampionátu hráčů do 20 let v Buffalu přesvědčivým vítězstvím proti Švýcarsku, které porazili 6:3 i díky povedené třetí třetině. Do čtvrtfinále postoupí nejhůře jako třetí, do švýcarské sítě se dvakrát trefil Kristian Reichel.

Češi na Švýcary neskutečně vlétli a zasypali gólmana Wüthricha několika nepříjemnými střelami. A zasloužená odměna za velkou útočnou aktivitu se brzy dostavila. Brankář Wüthrich vyrazil betony střelu ze strany jen před sebe, odražený kotouč pohotově sebral Jakub Lauko, vystřihl povedenou kličku a bekhendem nekompromisně zavěsil do odkryté brány. Česko - Švýcarsko Zápas jsme sledovali podrobně. České vedení však mělo krátké trávení, Švýcaři za pouhých 13 sekund vyrovnali. Marco Miranda přihrál puk do jízdy Kenu Jägerovi, jehož dělovka z levého kruhu zaplula přesně ke vzdálenější tyčce Škarkovy brány. Český výběr potom ubránil oslabení po vyloučení Jakuba Galvase a při přesilovce si vzal vedení zpět. Ve 12. minutě se kotouč rychle odrazil od zadního mantinelu k Martinu Kautovi, jenž sice před odkrytou bránou trefil jen tyčku, ale Martin Nečas vzápětí vypálil z prostoru mezi kruhy a poslal puk k pravé Wüthrichově tyčce. Pešánovi svěřenci měli i nadále více ze hry, ale v první třetině už další branku nepřidali, vedli tedy 2:1. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Česká reprezentace naskočila do prostřední části velmi dobře, když ve 23. minutě odskočila soupeři na dvoubrankový rozdíl. Skvělou práci odvedl Radovan Pavlík, který se s pukem na holi prosmýkl až k bráně, navázal na sebe pozornost protihráčů a bekhendem přihrál vedle sebe Kristianu Reichlovi, jenž už jen bekhendem doklepl hrací předmět do sítě. Uklidnění pro Česko? Kdepak. Už za devět sekund zkusil štěstí z pravého kruhu Dario Rohrbach a nenápadnou střelkou k bližší tyči zaskočil gólmana Škarka. Zanedlouho usedl na trestnou lavici František Hrdinka a Švýcaři srovnali na 3:3. Od modré čáry vystřelil Elia Riva a krásnou dělovkou pod víko vyhnal gólmana Škarka, kterého nahradil Josef Kořenář, na střídačku. Hra v početní převaze se potom naskytla i Čechům, kteří udeřili počtvrté. Švýcarská defenziva zaspala a Češi ujeli do přečíslení, při němž kotouč putoval po ose Martin Nečas - Albert Michnáč - Martin Kaut a posledně jmenovaný z bezprostřední blízkosti prostřelil brankáře Wüthricha. Trenér Filip Pešán „Výsledkově jsme odehráli skvělou základní skupinu. Výpadky jsme sice nějaké měli, ale kromě zápasu s Běloruskem byly všechny duely dobře odehrané. Zápas se Švýcarskem byl potvrzením toho, že víme, co a jak chceme hrát. Počet střel ukazoval naši aktivitu a chuť kluků vyhrát, což bylo vidět od první minuty.“ Čeští junioři byli ve třetím dějství aktivnější. Po většinu času drželi kotouč ve své moci a pravidelně se probíjeli do zakončení. Velmi důležitý moment přišel ve 48. minutě. Petr Kodýtek byl sice zablokovaný protihráčem a nemohl vystřelit, ale kotouč od něj přebral Daniel Kurovský a přízemní střelou překonal gólmana Wüthricha - 5:3. Švýcaři se do nebezpečných šancí takřka nedostávali, český výběr byl stále střelecky hodně aktivní. Program šampionátu Ve slibné šanci se ocitl v 57. minutě Filip Zadina, který se z pravého křídla šikovně natlačil až před brankoviště, ale zblízka nepropasíroval kotouč za Wüthrichovy betony. Definitivní klid zařídil Kristian Reichel, jenž se blýskl parádním sólem a po skvostném blafáku do bekhendu uzavřel na konečných 6:3. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu skupina B ČR - Švýcarsko 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Lauko (Hájek, Budík), 12. Nečas (M. Kaut, Hájek), 23. K. Reichel (R. Pavlík), 29. M. Kaut (Michnáč, Nečas), 48. Kurovský (Kodýtek), 58. K. Reichel (Kurovský) - 3. Jäger (Miranda, Kurashev), 23. Rohrbach, 24. Riva (Le Coultre, Heim). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Sjöqvist - Yletyinen (oba Švéd.), Kilian (Nor.). Vyloučení: 4:2. Využití: 2:1. Diváci: 5548. Sestava ČR: Škarek (24. Kořenář) - Hájek, Budík, F. Král, J. Galvas, Šalda, Vála, Hrdinka - M. Zachar, Chytil, M. Kaut - F. Zadina, Nečas, Michnáč - R. Pavlík, K. Reichel, Safin - Kurovský, Kodýtek, Lauko - Hrabík. Trenéři: Filip Pešán, Rostislav Vlach a Miroslav Přerost. Skupina B Tým Z V VP PP P S B 1. Švédsko 3 3 0 0 0 16:4 9 2. ČR 4 3 0 0 1 18:15 9 3. Rusko 3 2 0 0 1 14:9 6 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 10:20 3 5. Bělorusko 4 0 0 0 4 10:20 0