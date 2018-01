Zadina po výprasku od USA: Chtěli jsme víc, čtvrté místo je ale úspěch

Zadina v All Star týmu Útočník Filip Zadina se dostal na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu do All Star týmu, který volí akreditovaní novináři. Stal se tak prvním oceněným Čechem od roku 2012, kdy byl brankář Petr Mrázek na šampionátu v Calgary a Edmontonu rovněž zařazen mezi nejlepší šestici turnaje. Zároveň byl tehdy zvolen i nejlepším gólmanem. Osmnáctiletý Zadina pomohl českému týmu ke čtvrtému místu osmi body za sedm branek a jednu asistenci ze sedmi zápasů. Podělil se o druhé místo v tabulce střelců s Kanaďanem Drakem Bathersonem, o dvě branky je předčil Američan Kieffer Bellows. V produktivitě se Zadina zařadil na sedmé místo. Syn bývalého útočníka Jihlavy, Pardubic, Třince, Zlína, Vsetína či Litvínova Marka Zadiny půjde letos na draft NHL a v prognózách je řazen okolo třetího až pátého místa. Před touto sezonou odešel z Pardubic do Halifaxu do juniorské QMJHL, kde má na kontě z 32 utkání 46 bodů za 24 branek a 22 asistencí. (ČTK)