WHL jako vstupní brána do NHL? Sníme o tom, tvrdí čeští junioři

Budík dějiště šampionátu zná „Letošní juniorský šampionát je pro mě specifický, protože Buffalo mě draftovalo. Znám prostředí, už jsem tady trénoval. Když jsme bojovali proti Rusku, bylo to vůbec poprvé, co jsem hrál ve velké hale Buffala. Byl to skvělý zážitek. Uvidí mě skauti, manažeři Buffala a fanoušci, může to být výhoda. Přípravné kempy NHL jsou úplně někde jinde, užívám si tady každý moment. Udělám vše pro to, abych si místo v Buffalu vybojoval.“